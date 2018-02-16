МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Силами городских коммунальных служб Москвы была проведена максимальная расчистка улиц от снега после аномального снегопада, сообщил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.
"Необыкновенная мобилизация была проведена в этот сложный период, потому что за несколько суток выпало сверх месячной нормы осадков, и фактически в круглосуточном режиме все службы города выполняли работу по расчистке дорожного пространства, по расчистке дворов, крыш и максимально вся работа была выполнена", — сказал Гасангаджиев журналистам в четверг.
Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час.
Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов.
Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы.
ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов.
Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника.
Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя.
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"Хочу отдельно отметить, что никаких нарушений системы жизнедеятельности города не было допущено, вся транспортная система работала в штатном режиме, все энергетические службы работали в штатном режиме, ни одного отключения или сбоя в подаче ресурсов в Москве не допущено", — добавил глава департамента.
Он выразил благодарность всем коллективам городского хозяйства. "Люди работали круглосуточно, и благодаря этому в короткий период была обеспечена такая массовая уборка снега", — подчеркнул он.
Он отметил, что в ближайшие дни предстоит новый "вызов" — синоптики обещают к понедельнику выпадение в столице еще до 10 сантиметров снега. "Мы будем работать с новыми силами", — добавил глава ведомства.
Бред полный. Работу завалили вообще. В спальных районах еще более ли менее, в центре тротуары второстепенных улиц не почищены вообще. Некоторые тротуары на против частных домов похожи на конькобежные дорожки... Вывод один: либо производительность труда многих тысяч дворников почти нулевая или бездарное руководство; либо нам вешают лапшу на уши (все та же коррупция); либо того, что есть недостаточно. Как за работу взялись ГБУ, качество уборки упало в разы, и жаловаться некуда и бесполезно... Печально все это.
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