МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Силами городских коммунальных служб Москвы была проведена максимальная расчистка улиц от снега после аномального снегопада, сообщил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

"Необыкновенная мобилизация была проведена в этот сложный период, потому что за несколько суток выпало сверх месячной нормы осадков, и фактически в круглосуточном режиме все службы города выполняли работу по расчистке дорожного пространства, по расчистке дворов, крыш и максимально вся работа была выполнена", — сказал Гасангаджиев журналистам в четверг.

Снежные монстры. Чем убирают снег в Москве © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Шнекороторный снегоочиститель АМКОДОР 9531-03 — это настоящий дорожный монстр на шестиколесном шасси Урал-4320-41. Такие же применяются при расчистке аэродромов после снегопадов. Мощность этой машины — до 1300 тонн снега в час. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Снегопогрузчик СНП-17, или "Золотые ручки", предназначен для погрузки снега в кузов грузовиков при помощи конвейерной ленты и двух специальных лап, работающих поочередно. Поэтому СНП-17 и его аналоги называют лаповым погрузчиком. Его мощность — до 300 кубометров снега в час. Это примерно равняется объему кузовов 30 КамАЗов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Вакуумная коммунальная машина ЭД300К на шасси КамАЗа в зависимости от времени года способна в одиночку заменить сразу четыре единицы техники: трактор со щеткой, "поливалку", фронтальный погрузчик и самосвал. Зимой эта машина одновременно чистит дорожное полотно и распределяет противогололедные материалы. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" ЭДК500К на базе КамАЗа — "старший брат" предыдущей модели. Эта техника устанавливается на КамАЗы, Mercedez, Volvo, Scania и другие шасси. Зимой она может одновременно обрабатывать дорогу противогололедными материалами и чистить ее с помощью фронтального ковша (плуга), щеток и грейдерных отвалов. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Mercedes-Benz Unimog U400 — еще один хит, но уже в мировом масштабе. Unimog означает Universalmotorgerät, то есть буквально "универсальное транспортное устройство". Впервые такой грузовик создали в 1945 году, а уже в 1951-м производство купил концерн "Даймлер-Бенц". С тех пор этот бестселлер активно используется как военная, сельскохозяйственная, строительная и, конечно, коммунальная спецтехника. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя. © Фото : ГБУ "Автомобильные дороги" Сравнительно маленькая трехтонная многофункциональная машина Holder S990 становится незаменимой при уборке тротуаров от снега. Полный привод помогает водителю уверенно двигаться даже в условиях сильных заносов, а мощная гидравлика позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования — от щетки до шнекороторного снегоочистителя. /

"Хочу отдельно отметить, что никаких нарушений системы жизнедеятельности города не было допущено, вся транспортная система работала в штатном режиме, все энергетические службы работали в штатном режиме, ни одного отключения или сбоя в подаче ресурсов в Москве не допущено", — добавил глава департамента.

Он выразил благодарность всем коллективам городского хозяйства. "Люди работали круглосуточно, и благодаря этому в короткий период была обеспечена такая массовая уборка снега", — подчеркнул он.

Он отметил, что в ближайшие дни предстоит новый "вызов" — синоптики обещают к понедельнику выпадение в столице еще до 10 сантиметров снега. "Мы будем работать с новыми силами", — добавил глава ведомства.