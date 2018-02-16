Песков прокомментировал идею создания федерального канала для молодежи

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вопрос создания специального федерального канала для молодежи должен подлежать глубокой проработке и должен быть обсужден в правительстве, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее сообщила газета "Коммерсант", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам Форума действий общероссийского народного фронта (ОНФ), прошедшего в конце декабря, поручил своим подчиненным подготовить предложения по созданию федерального телеканала, "освещающего деятельность в сфере молодежной политики".

"Ну, этот же вопрос сначала подлежит глубокой проработке", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как относятся в Кремле к такому предложению.

"Вопрос все-таки нужно адресовать правительству", — добавил пресс-секретарь.