В московском зоопарке родился детеныш сычуаньского такина

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Детеныш сычуаньского такина родился в московском зоопарке в середине января, сейчас маленькому такину уже три недели, сообщила в интервью РИА Новости директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"21 января у пары наших такинов, которые живут в Зоопитомнике, появился детёныш. Сейчас малышу уже три недели, и он вполне уверенно держится на ногах, но от матери все равно не отходит ни на шаг", — рассказала Акулова.

Глава столичного зоопарка пояснила, что причина этого – материнское молоко, которое будет составлять основную часть рациона детеныша в течение нескольких месяцев. В конце весны он уже начнёт пробовать "взрослую" пищу — сено, мох, кору деревьев, бамбуковые листья.

"Рождение такинов — всегда радостное и очень значимое событие для нас. Эти копытные достаточно редко встречаются в коллекциях европейских зоопарков. Особенно сычуаньский подвид. В Московском зоопарке такины появились в 2009 году, и сейчас у нас живут восемь особей. Мы гордимся тем, что нам удалось создать две пары, которые ежегодно приносят здоровое потомство", — подчеркнула Акулова.

По ее словам, одну взрослую пару и двух подросших детенышей можно увидеть круглый год на экспозиции на Новой территории, тогда как другая пара вместе с детенышами, в том числе новорожденным, содержится в Зоопитомнике.

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