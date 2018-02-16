МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума приняла в окончательном, третьем чтении президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с мая 2018 года.

На прошлой неделе документ одобрили в первом чтении. В ходе второго чтения в четверг депутаты не поддержали единственную поправку, которая поступила от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он предлагал повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тысяч рублей.

Закон предлагает установить МРОТ в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц.Таким образом он достигнет уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. Изменения коснутся трех миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Расходы на повышение зарплаты работников бюджетной сферы в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей, работников организаций реального сектора экономики — 22,7 миллиарда. Однако треть расходов вернется в бюджетную систему в виде страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.