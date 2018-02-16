Пермские власти рассказали о ситуации в семье подростка, напавшего на школу

СОЧИ, 16 фев – РИА Новости. Родители и лечащие врачи подростка, подозреваемого в нападении на школу в Перми, знали о его проблемах с психикой и приеме наркотиков, но не сообщали об этом, рассказал РИА Новости губернатор Пермского края Максим Решетников.

В январе в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов, всего 15 человек. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство двух и более лиц". В начале февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что во всех трех случаях некоторые взрослые знали о том, что подростки готовят нападение, но не верили в то, что это может произойти.

"Было известно родителям и лечащим врачам. В системе, к сожалению, никто не обладал этой информацией", — сказал Решетников, отвечая на вопрос, было ли известно учителям и властям, что один из подозреваемых в нападении состоял на учете в психодиспансере и, возможно, принимал наркотики.

Как отметил Решетников, представители СК намерены разобраться в причинах происшедшего. "С моей точки зрения, проблемы имеются системные. Комиссия по делам несовершеннолетних, а именно она занимается профилактикой, к сожалению, не обладает всей необходимой информацией, чтобы оценить степень опасности подростка для окружающих. То есть мы, защитив права конкретного подростка, при этом защитили и всю информацию о степени его опасности для группы и поставили под угрозу тем самым групповые интересы. С этим нужно что-то делать", — сказал губернатор.

Он отметил, что речь идет о корректировке подхода к предоставлению такой информации. "Нужно организовать межведомственное взаимодействие, и эти законодательно установленные барьеры нужно убрать. Даже внутри системы здравоохранения информация о психическом состоянии и, допустим, о факте принятия наркотиков зачастую проходят по разным вертикалям и между собой не стыкуются — что говорить о доступности информации для школы", — пояснил Решетников.

Второй задачей является отработка технологии работы с такими подростками. "Очевидно, что их обучение должно происходить при условии постоянного медицинского наблюдения. Специалисты говорят, что если мы подростка "дотянем" до 25 лет, огородим от наркотиков, будем своевременно лечить, то дальше степень его опасности резко снижается", — сказал губернатор, отметив, что это специальные технологии, и заниматься этим должны специалисты. "Мы свои предложения подготовили, есть специальная группа, созданная при Министерстве образования, куда вошли все ведомства. Группа создана по поручению председателя правительства РФ, вопрос находится на контроле. Я рассчитываю, что необходимые решения будут приняты на федеральном уровне", – отметил глава региона.