В Крыму рассказали о подготовке инфраструктуры к запуску движения по мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. К декабрю автодорожная инфраструктура в Крыму будет готова к запуску движения по мосту через Керченский пролив, сказал РИА Новости заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

"Я даже не сомневаюсь, это возможно", — сказал Назаров о возможности старта движения по Крымскому мосту до декабря 2018 года. "Инфраструктура к этому будет готова – и "Таврида" до пятого участка (развязка у Симферополя), и автоподходы (к мосту в районе Керчи)", — отметил он.

Назаров отметил, что строительство инфраструктуры синхронизированы с возведением транспортного перехода через Керченский пролив. В рамках строительства автоподходов к мосту со стороны Керчи осталось завершить работы, связанные с пересечением теплотрассы. Их доделают после окончания отопительного сезона.

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В декабре министр транспорта Максим Соколов подтвердил планы запустить до конца 2018 года рабочее движение по автомобильной части моста. В середине января он отмечал, что автодорожную часть моста в Крым должны завершить уже в этом году, а говорить о точной дате открытия можно будет ближе к весне.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

Четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час. Стоимость строительства "Тавриды" составит 163 миллиарда рублей.

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