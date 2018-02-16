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Общество

Москвичи смогут сообщать о нарушениях правил стоянки на парковках

08:4916.02.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкИнформационно-указательный знак Парковка. архивное фотоИнформационно-указательный знак Парковка. архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москвичи с помощью бесплатного мобильного приложения "Помощник Москвы" смогут сообщать о нарушениях правил стоянки на парковках для инвалидов, такси и электромобилей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Автомобили на улице
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Возле стоянок такси и электромобилей установлены специальные дорожные знаки — они предупреждают, что на таких парковочных местах нельзя останавливаться обычным машинам. Пользователи "Помощника Москвы" помогут находить нарушителей. Мобильное приложение "Помощник Москвы" дополнят новыми функциями до конца года. Пользователи смогут сообщить о нарушениях правил стоянки на парковочных местах для инвалидов, такси и электромобилей. Новые возможности сервиса сейчас разрабатываются", — говорится в материале портала.

Отмечается, что в Москве насчитывается более 400 стоянок такси и семь парковочных мест для электромобилей. Рядом с такими парковками установлены специальные предупреждающие знаки. Стоянки для электромобилей расположены рядом с зарядными станциями. На них нельзя парковаться обычным автомобилям, так как электрокарам нужно время для зарядки. По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, новые функции "Помощника Москвы" позволят сократить число случаев, когда автомобилисты оставляют машины на парковках только для такси или электромобилей.

Как рассказал Ликсутов дополнительные функции приложения "Помощник Москвы" помогут горожанам самостоятельно наводить порядок с дорожным движением. Обладатели смартфона или планшета смогут зафиксировать случаи нарушений правил парковки и принять участие в повышении уровня безопасности города.

Такси. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сообщается, что мобильное приложение "Помощник Москвы" доступно в магазинах App Store и Google Play с 2015 года. Чтобы им пользоваться, нужно иметь учетную запись на портале mos.ru. Пользователю достаточно следовать инструкциям в приложении и загрузить фотографию, на которой зафиксировано нарушение. После этого информация о нарушителе отправляется в уполномоченные органы для принятия решения о вынесении постановления. Достоверность материалов строго проверяется, за фальсификацию пользователю блокируют доступ к сервису со всех его устройств. К началу 2018 года приложение скачали более 190 тысяч раз.

Добавляется, что пользователи приложения смогут сфотографировать машину на стоянке для инвалидов, после чего будет проверено наличие автомобиля в специальном реестре. Если в нем авто не окажется, то водитель может быть оштрафован на пять тысяч рублей.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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К e
когда в других городах можно будет использовать?
09:24
16.02.2018
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