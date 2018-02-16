Москвичи смогут сообщать о нарушениях правил стоянки на парковках

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Москвичи с помощью бесплатного мобильного приложения "Помощник Москвы" смогут сообщать о нарушениях правил стоянки на парковках для инвалидов, такси и электромобилей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в Москве насчитывается более 400 стоянок такси и семь парковочных мест для электромобилей. Рядом с такими парковками установлены специальные предупреждающие знаки. Стоянки для электромобилей расположены рядом с зарядными станциями. На них нельзя парковаться обычным автомобилям, так как электрокарам нужно время для зарядки. По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, новые функции "Помощника Москвы" позволят сократить число случаев, когда автомобилисты оставляют машины на парковках только для такси или электромобилей.
Как рассказал Ликсутов дополнительные функции приложения "Помощник Москвы" помогут горожанам самостоятельно наводить порядок с дорожным движением. Обладатели смартфона или планшета смогут зафиксировать случаи нарушений правил парковки и принять участие в повышении уровня безопасности города.
Добавляется, что пользователи приложения смогут сфотографировать машину на стоянке для инвалидов, после чего будет проверено наличие автомобиля в специальном реестре. Если в нем авто не окажется, то водитель может быть оштрафован на пять тысяч рублей.