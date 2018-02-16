Крым получил почти 85 млрд рублей на развитие региона в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Почти 85 миллиардов рублей перечислены в полном объеме Крыму и Севастополю для финансирования работ на 367 объектах Федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова в 2018 году, сказал РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
Эти деньги предназначены для строительства объектов, заказчиками которых являются регионы – Крым и Севастополь, отметил замминистра. По его словам, более 11 миллиардов рублей из этой суммы в 2018 году направлены на объекты программы в Севастополе, а 73,2 миллиарда рублей — для реализации проектов в Крыму. Помимо них в Крыму строятся объекты, заказчиками которых являются федеральные органы власти.
"Объем и масштаб для любого субъекта значительный. Если не считать Москву, то аналогии на сегодня по объемам капитального строительства нет… В целом 658 объектов, которые есть в программе, то сейчас в работе на данный момент 367 объектов", — сказал Назаров.
Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общая сумма финансирования — более 837 миллиардов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 791 миллиард рублей, бюджетов республики Крым и Севастополя — 15,9 миллиарда рублей и внебюджетных источников — 30,1 миллиарда рублей.
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