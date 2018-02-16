Московский зоопарк получил грант на десять тысяч швейцарских франков

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Московский зоопарк в начале февраля получил грант на 10 тысяч швейцарских франков в международном конкурсе Всемирного объединения зоопарков WAZA, столичный зоосад представил лучший проект по развитию идей о сохранении и единении человека с природой в мегаполисе, рассказала в интервью РИА Новости директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Предложенная конкурсная программа предусматривает знакомство с природой и действия по ее сохранению. Задачи программы – познакомить детей и их родителей с природой, помочь "увидеть" природу вокруг себя, полюбить ее. Мы не раз говорили, что Московский зоопарк все больше уходит от развлечений в просветительские проекты. И мы счастливы, что намеченная тенденция развития нашего зоопарка проявляется в действии", — сказала Акулова.

По ее словам, заблуждение, из-за которого у людей формируется ощущение, что человечество способно жить вне природы, необходимо искоренять в сознании каждого человека, начиная с самого юного возраста.

"В связи с этим возрастает роль зоопарков, которые не только занимаются сохранением биоразнообразия природы, но и просвещают население, прививая людям любовь к природе, ответственное и бережное отношение к животным. Именно это является основным направлением деятельности Московского зоопарка на протяжении всего его существования", — подчеркнула глава зоопарка.