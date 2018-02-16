Посетители московского зоопарка смогут кормить животных специальным кормом

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Московский зоопарк с 1 апреля 2018 года даст посетителям возможность самостоятельно покормить животных на специальных кормовых площадках, которые будут размещены на территории зоопарка, рассказала в интервью РИА Новости директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

"С первого апреля этого года мы планируем ввести специальные пакеты с едой, на которых будет написано, кого этим можно кормить. Будут размещены специальные кормовые площадки, сейчас мы анализируем, кого можно будет кормить и в какие дни.… Возможно, предоставим вариант кормления животных с утра", — сказала глава зоопарка.

Акулова отметила, что такая программа уже реализована в филиале московского зоопарка в Великом Устюге, однако там гораздо меньшее количество посетителей.

"Это все непросто, это очень сложная наука. Важно не навредить животным. Посещаемость в высокий сезон большая, поэтому мы хотим рассчитать так, чтобы и людям было интересно узнавать о мире животных с разнообразных сторон, и животным было не во вред", — подчеркнула она.