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Общество

В Роскомнадзоре рассказали, когда могут начать мониторить соцсети

03:2016.02.2018
(обновлено: 03:49 16.02.2018)
03120
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСтраница сайта Twitter в окне браузера компьютера. Архивное фотоСтраница сайта Twitter в окне браузера компьютера. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вопрос о мониторинге социальных сетей с целью выявления "колумбайн-сообществ" целесообразно решать после принятия законопроекта по блокировке сайтов, склоняющих детей и подростков к преступлениям, и определения ведомства, которое будет принимать решения о запрете, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 января 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Госдуме предложили создать структуру для мониторинга соцсетей

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ряд "колумбайн-сообществ" ("колумбайнерами" называют себя подражатели американских подростков, которые в 1990 году устроили стрельбу в школе "Колумбайн") в социальных сетях, а также с предложением рассмотреть возможность создать в ведомстве специальную структуру для мониторинга социальных сетей с целью выявления подобных групп и своевременного реагирования.

"Вопрос проведения мониторинга информационного пространства на предмет выявления указанной в Вашем письме информации целесообразно решать после внесения соответствующих поправок в статью 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ и определения федерального органа исполнительной власти уполномоченного на принятие решений о признании такой информации запрещенной", — говорится в письме-ответе Жарова, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Телефоны с логотипами приложения Instagram. Архивное фото
© Depositphotos / IgorTishenko
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Как пояснил руководитель Роскомнадзора, в настоящее время вице-спикером Госдумы Ириной Яровой разработан законопроект, который вносит изменения в статью ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предусматривающей внесудебный порядок ограничения доступа в сети к информации, которая склоняет или вовлекает подростков в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни.

"В случае принятия данного законопроекта следующим шагом его реализации станет определение правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на принятие решений о признании такой информации запрещенной", — отметил глава Роскомнадзора в письме.

Жаров также подчеркнул, что Роскомнадзор является правоприменительным органом и правом законодательной инициативы не обладает. Таким правом обладает вышестоящим органом государственной власти является министерство связи и массовых коммуникаций, указал он.

Страница социальной сети Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"ВКонтакте" удалила девять "колумбайн-сообществ"
Глава ведомства также сообщил, что после получения письма депутата Роскомнадзор обсуждает с администрацией социальной сети "ВКонтакте" вопрос удаления некоторых материалов сообществ, которые признаны запрещенными.

Ранее Яровая разработала законопроект, которым предлагается дать Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов с информацией, склоняющей детей и подростков к преступлениям. Как отмечается, документ направлен в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи и Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки для предварительного согласования.

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