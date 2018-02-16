В Роскомнадзоре рассказали, когда могут начать мониторить соцсети

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вопрос о мониторинге социальных сетей с целью выявления "колумбайн-сообществ" целесообразно решать после принятия законопроекта по блокировке сайтов, склоняющих детей и подростков к преступлениям, и определения ведомства, которое будет принимать решения о запрете, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ряд "колумбайн-сообществ" ("колумбайнерами" называют себя подражатели американских подростков, которые в 1990 году устроили стрельбу в школе "Колумбайн") в социальных сетях, а также с предложением рассмотреть возможность создать в ведомстве специальную структуру для мониторинга социальных сетей с целью выявления подобных групп и своевременного реагирования.

"Вопрос проведения мониторинга информационного пространства на предмет выявления указанной в Вашем письме информации целесообразно решать после внесения соответствующих поправок в статью 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ и определения федерального органа исполнительной власти уполномоченного на принятие решений о признании такой информации запрещенной", — говорится в письме-ответе Жарова, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Как пояснил руководитель Роскомнадзора, в настоящее время вице-спикером Госдумы Ириной Яровой разработан законопроект, который вносит изменения в статью ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", предусматривающей внесудебный порядок ограничения доступа в сети к информации, которая склоняет или вовлекает подростков в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни.

"В случае принятия данного законопроекта следующим шагом его реализации станет определение правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на принятие решений о признании такой информации запрещенной", — отметил глава Роскомнадзора в письме.

Жаров также подчеркнул, что Роскомнадзор является правоприменительным органом и правом законодательной инициативы не обладает. Таким правом обладает вышестоящим органом государственной власти является министерство связи и массовых коммуникаций, указал он.

Глава ведомства также сообщил, что после получения письма депутата Роскомнадзор обсуждает с администрацией социальной сети "ВКонтакте" вопрос удаления некоторых материалов сообществ, которые признаны запрещенными.

Ранее Яровая разработала законопроект, которым предлагается дать Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов с информацией, склоняющей детей и подростков к преступлениям. Как отмечается, документ направлен в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи и Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки для предварительного согласования.