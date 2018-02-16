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Общество

"На селфи уходит больше часа". Как заработать в YouTube и Instagram

08:0016.02.2018
(обновлено: 08:14 16.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастница открытого Кубка Омской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикиниУчастница открытого Кубка Омской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Игорь Кармазин, Наталья Дембинская. Социальные сети давно уже используют не только для переписки: политики делают там публичные заявления, звезды шоу-бизнеса общаются с фанатами, предприниматели продают свои товары. Особенно популярны ресурсы для размещения фотографий и видеороликов — Instagram и YouTube. Помимо прочего, они превратились еще и в средство заработка. РИА Новости разбиралось, как любители соцсетей монетизируют свое хобби.

Не только полуголые девушки

Россия занимает пятое место в мире по числу пользователей Instagram. В социальной сети зарегистрирован каждый десятый гражданин страны, то есть около 14 миллионов человек. Больше всего москвичей — каждый четвертый. В Санкт-Петербурге — каждый пятый. В среднем блогеры заходят проверяют обновления по 16 раз в день.

Страница в Instagram — это и своего рода визитная карточка человека, и важный канал продаж товаров и услуг. Деньги блогерам приносят тысячи пользователей, подписанных на их личные аккаунты. Некоторым кажется, что тут все просто: потратил немного времени и сил на раскрутку аккаунта — и деньги полились рекой. Конечно, это не так. Многие, впрочем, вообще до сих пор не понимают, как обычные люди зарабатывают в соцсетях.

Самый простой способ добиться популярности — публиковать фотографии полуголых девушек? Опытные блогеры говорят, что можно обойтись и без этого.

Блогер Елизавета Иванова
© аккаунт Instagram lizok.ivanova
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"Внимание следует уделить деталям. Нужно сразу определиться с тематикой страницы, продумать свои стиль и почерк. Возможно, стоит постоянно пользоваться личными хештегами, повторять какие-то характерные фразы, приветствия. Надо выдерживать определенную направленность, не допускать резких переходов. Например, если речь идет о бьюти-тематике, не стоит переключаться на советы по бизнесу или обзор гаджетов. Это может оттолкнуть постоянных читателей", — рекомендует эксперт по продвижению в Instagram Елена Пискарева.

Лайков больше, цены — ниже

В профиле важно представиться и коротко рассказать о себе. Фотографии и видеоролики желательно публиковать в самое активное время. Обычно это утро или ранний вечер, когда заканчивается рабочий день. "Надо общаться с подписчиками в комментариях, людям так интереснее. Фотографии должны быть красивыми. Селфи следует делать при хорошем освещении и в отличном настроении. У меня иногда уходит больше часа на один удачный снимок", — раскрывает свои секреты визажист из Ульяновска Алла Дворецкова.

Пискарева отмечает, что в последнее время доверие рекламодателей к пользователям упало из-за массового применения сервисов по накрутке лайков и подписчиков. Соответственно, возможности монетизации снизились.

"Если думаете над ценой, я бы советовала аккаунту с 10 тысячами подписчиков ориентироваться на три тысячи рублей за публикацию при условии наличия хорошего контента и вовлеченной аудитории. Полтора года назад за это платили пять-восемь тысяч. Также не исключается бартер", — поясняет она.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушка фотографируется во время снегопада
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка фотографируется во время снегопада

В погоне за телевизором

YouTube заменил телевизор многим россиянам. Россия генерирует на видеохостинге около полумиллиарда просмотров в день. Возраст более 50% российских зрителей YouTube — от 25 до 44 лет. Это экономически наиболее активная аудитория, и она очень привлекательна для многих брендов. В лидерах сервиса по монетизации — блогеры, тестирующие видеоигры, выступающие в жанре stand up и снимающие ролики о том, как правильно пользоваться косметикой.

По данным Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ), во втором полугодии 2017 года самым успешным ютьюбером стал Валентин Петухов (Wylsacom), публикующий обзоры смартфонов и других технических новинок. За шесть месяцев он заработал почти 28 миллионов рублей.

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Второе место — у автора канала "Дневник хача" Амирана Сардарова, снимающего сюжеты на разные темы с участием звезд шоу-бизнеса. В своих видео он рекламирует банки и развлекательные заведения, его доход за полгода составил 27,3 миллиона рублей. В тройке лидеров также Николай Соболев. Его клиенты — онлайн-игры, кешбэк-сервисы и интернет-магазины. На рекламе он заработал 26 миллионов рублей.

Понятно, что главный залог популярности — это интересный и качественный контент. Впрочем, только числом просмотров и лайков дело не ограничивается. Администрация YouTube и потенциальные рекламодатели обращают внимание на показатели удержания аудитории. Важно, чтобы люди как можно дольше смотрели ролики и не уходили с сайта. Учитывается доля зрителей, не досмотревших видео до конца, эти показатели сравнивают у роликов одинаковой продолжительности.

"В этом смысле лучше всего записывать короткие видео. Повысить показатели удержания аудитории в длинных 7-9-минутных роликах можно за счет качественного контента. Совсем длинные видео — 15-30-минутные — я делать не рекомендую", — говорит автор книги "Раскрутка и продвижение в YouTube" Сергей Архангельский.

Важную роль играют также броское название, максимально полное описание, яркое и привлекательное превью клипа. Для продвижения видео в топы полезна активность пользователей — лайки, добавления в избранное, комментарии. Кроме того, необходимо следовать правилам YouTube: запрещена накрутка просмотров, нельзя размещать треш-контент, пропагандировать насилие, нарушать авторские права. За любое нарушение выносится так называемый страйк, то есть предупреждение. После трех страйков — бан вашего канала. Неудивительно, что конкурирующие блогеры часто жалуются друг на друга.

Гаджеты и стоматология

Правила монетизации с 2018 года на YouTube ужесточились. Авторы, желающие получать доходы от рекламы, должны набрать четыре тысячи часов просмотров за последние 12 месяцев и тысячу подписчиков. Раньше для присоединения к партнерской программе YouTube было достаточно 10 тысяч просмотров. Новые правила затрагивают много каналов. Девяносто девять процентов из них в 2017-м заработали менее 100 долларов, 90% — получили за декабрь меньше 2,5 доллара.

У каналов с числом подписчиков, превышающим 10 тысяч, доходы побольше. В среднем при должной активности они могут рассчитывать на 200-300 тысяч просмотров в месяц. Это приносит 30-50 долларов. Для преодоления уровня в 100 долларов требуется как минимум 500 тысяч просмотров в месяц или почти 20 тысяч — в день.

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Более быстрый способ заработать — снимать ролики на заказ или же интегрировать в них рекламу. Здесь все зависит от тематики канала и его популярности. Очень доходными считаются обзоры различных гаджетов. Но прежде чем блогер приобретет популярность и на него выйдут более-менее крупные бренды, придется поработать бесплатно, рассказывая о собственных покупках. Зато потом можно рассчитывать на действительно приличные суммы. Например, реклама продолжительностью до одной минуты на уже упомянутом Wylsacom (пять миллионов подписчиков) стоит 774 тысячи рублей. Охват такой рекламы — от 500 тысяч просмотров. Но начинающие блогеры довольствуются только скромным вознаграждением от партнерской программы YouTube.

Эксперты советуют использовать канал для продвижения собственного офлайн-бизнеса — товаров или услуг. "У меня настроены и "Яндекс-директ", и SEO (поисковая оптимизация. — Прим. ред.), но многие клиенты говорят, что заинтересовались именно после просмотра роликов на YouTube. Из общения с друзьями я знаю, что видеохостинг отлично подходит для рекламы медицинских услуг, любых тренингов, курсов личностного роста, гаджетов, компьютерных игр, развлечений", — объясняет частный стоматолог Сергей Воробьев. По его словам, наименьший интерес у пользователей вызывают темы, связанные с продажей тяжелой техники или со строительством.

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Популярные комментарииВсе комментарии
vovan buyvolov
Идиотизм.
08:27
16.02.2018
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Товарищ Гражданин
Шляпа какая-то....
09:11
16.02.2018
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