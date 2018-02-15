Автоэксперт назвал профанацией действующую в России систему техосмотра

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Действующая в России система технических осмотров автомобилей, предусматривающая прохождение этой процедуры в частных компаниях, является профанацией, поэтому ужесточение правил техосмотра не создаст больших проблем для владельцев машин, считает автоэксперт и преподаватель автошколы Дмитрий Попов.
13.4%Да, это заставит водителей внимательнее относиться к состоянию своих машин
20.0%В целом поддерживаю, но главное, чтобы это не стало еще одним поводом для взяток
60.3%Это еще один лишний штраф - сейчас без техосмотра не получить страховку
6.3%Мне все равно, у меня нет автомобиля
"В принципе, проблемных моментов для автомобилистов там немного. С той же аптечкой никаких сложностей нет. С загрязнением на рассеивателях тоже. Однако недопущение подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля могло бы вызвать большую головную боль. Ведь ранее можно было фактически только добавить жидкость в гидросистему и пройти осмотр, теперь же при новых правилах всю ее придется менять либо проходить дорогостоящий ремонт. А это уже серьезная проблема", — сказал Попов РИА Новости.
"В действительности, как показывает практика, уже давно с момента, как техосмотр был передан из ГИБДД, толком его никто полноценно не проводит, поэтому говорить о том, что у водителей возникнут большие трудности, нельзя. Вот если бы ужесточили контроль за прохождением техосмотра, тогда бы им было тяжело, но зато машины были бы безопасней. А так никакого результата от ужесточения видно не будет", — добавил эксперт.