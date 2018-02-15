Автоэксперт назвал профанацией действующую в России систему техосмотра

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Действующая в России система технических осмотров автомобилей, предусматривающая прохождение этой процедуры в частных компаниях, является профанацией, поэтому ужесточение правил техосмотра не создаст больших проблем для владельцев машин, считает автоэксперт и преподаватель автошколы Дмитрий Попов.

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Правительство России ужесточило правила техосмотра автомобилей, соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации. В частности, новые правила не допускают загрязнения на рассеивателях внешних световых приборов и установку на них бесцветных или окрашенных оптических деталей. Кроме того, не допускается подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля. Также теперь кроме знака аварийной остановки обязательно будет проводиться досмотр аптечки.

"В принципе, проблемных моментов для автомобилистов там немного. С той же аптечкой никаких сложностей нет. С загрязнением на рассеивателях тоже. Однако недопущение подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля могло бы вызвать большую головную боль. Ведь ранее можно было фактически только добавить жидкость в гидросистему и пройти осмотр, теперь же при новых правилах всю ее придется менять либо проходить дорогостоящий ремонт. А это уже серьезная проблема", — сказал Попов РИА Новости.

Он отметил, что, скорее всего, автомобилистам все же не придется проходить эту дорогостоящую процедуру, поскольку в большинстве своем, по его мнению, "техосмостр в частных конторах является профанацией".

"В действительности, как показывает практика, уже давно с момента, как техосмотр был передан из ГИБДД, толком его никто полноценно не проводит, поэтому говорить о том, что у водителей возникнут большие трудности, нельзя. Вот если бы ужесточили контроль за прохождением техосмотра, тогда бы им было тяжело, но зато машины были бы безопасней. А так никакого результата от ужесточения видно не будет", — добавил эксперт.