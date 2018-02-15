В России изменили правила прохождения техосмотра

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Правительство изменило правила прохождения техосмотра. В соответствии с постановлением, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, теперь владельцы автомобилей должны укомплектовать транспортное средство не только аварийным знаком остановки, но и аптечкой.

Кроме того, согласно документу, запрещается эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. Если водитель использует шипованную резину, то установить ее необходимо на все четыре колеса транспортного средства.

Новые правила запрещают устанавливать бесцветные или окрашенные оптические детали и наклеивать пленки на фары, а также демонтировать предусмотренные заводом-изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели.

Бессмысленная процедура

При этом участник Оргкомитета Общероссийского гражданского форума Петр Шкуматов назвал эти нововведения "абсолютно бессмысленной процедурой".

По его словам, техосмотр уместен, "если человек обслуживает свой автомобиль самостоятельно, но это не касается большинства современных автомобилей, которые оснащены большим количеством электронных систем, — такая процедура уместна лишь для машин в возрасте от 10-15 лет".

Шкуматов считает, что вместо внимания к личному транспорту государству следовало бы "сосредоточиться на техосмотре коммерческого автотранспорта".

"Что касается затемнения стекол и фар, автовладелец может снять тонировку перед техосмотром, а потом опять ее наклеить. Эта часть тюнинга регулируется не техосмотром, а решается постоянной работой инспекторов ГИБДД на дорогах", — пояснил собеседник агентства. Он отметил, что автомобилистам, которые прошли процедуру легализации тюнинга, новые положения жизнь не осложнят.

В то же время эксперт согласился с необходимостью наличия аптечки и огнетушителя, но усомнился в том, что для проверки нужны специальные люди, которые будут работать " за деньги автовладельца".

Экономический стимул

По мнению руководителя Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, нововведения не означают ужесточения ТО и скорее всего не повлияют на безопасность автомобиля. По его словам, куда важнее сделать так, чтобы техосмотр проходили все автовладельцы.

"Когда мы обсуждали технический осмотр, главное — это передача техосмотра другим надзорным органам и введение видеоконтроля, чтобы люди действительно проходили технический осмотр. Может, это появится в других документах. Надо приложить усилия, чтобы техосмотр для физических лиц был добровольным и чтобы автовладельцы были заинтересованы экономически. Это можно сделать с помощью ОСАГО и других систем", — рассказал Канаев в беседе с RT.

Штраф за фиктивный техосмотр

Тем временем ужесточение контроля за прохождением техосмотра может ждать россиян уже в ближайшем будущем. В конце января министерство экономического развития предложило ужесточить наказание за фиктивный техосмотр как для операторов, так и для автовладельцев. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на подготовленные ведомством поправки.

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Цель изменений — исключить ситуации, когда диагностическая карта выдается владельцу машины без прохождения ТО. Процесс техосмотра будет фиксироваться на видео, итоговая съемка — загружаться в централизованную базу, а карта по итогам осмотра должна заверяться усиленной электронной подписью эксперта.

Специалистов, разрешивших выехать на дорогу не прошедшим техосмотр машинам, предлагают штрафовать на десять тысяч рублей. А за те же действия, совершенные группой лиц по сговору, нарушителям грозит до четырех лет лишения свободы.

Водителей машин, не прошедших ТО, будут штрафовать на 800 рублей. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, ГИБДД сможет выявить нарушение, даже не останавливая автомобиль, — с помощью дорожных камер. Если же из-за технической неисправности такого авто произойдет ДТП, страховщик получит право выступить с иском к его владельцу.

По данным ГИБДД, в 2017-м из-за технической неисправности произошло более 5,8 тысячи аварий, что на 18,5 процента больше, чем годом ранее.