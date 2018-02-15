Проект о внедрении электронных трудовых книжек подготовят к концу 2018 года

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Законопроект о внедрении электронных трудовых книжек будет подготовлен к концу 2018 года, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на площадке Российского инвестиционного форума.

"Мы сейчас достаточно плотно пытаемся поправить законодательство, очень аккуратно это делаем, в наших планах к концу 2018 года подготовить законопроект", — заявил Топилин, добавив, что работа идет тяжело.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.