Элементы нового аэропорта в Симферополе стилизуют под "Звездные войны"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Телескопические трапы нового терминала аэропорта "Симферополь" будут смонтированы в стиле "Звездных войн", специалисты уже приступили к работам, сообщила пресс-служба авиаузла.

"В ближайшее время предстоит смонтировать восемь полностью прозрачных посадочных рукавов, дизайн которых выполнен в стиле "Space ship" (космический корабль) с круговой и линейной системами светодиодного освещения", — говорится в сообщении.

Телетрапы в новом терминале симферопольского аэропорта смогут обслуживать практически все современные модификации воздушных судов, они позволят сократить время обслуживания самолетов и повысить уровень комфорта пассажиров. В действующем аэровокзальном комплексе телетрапы отсутствуют.

Строительство нового аэровокзала в Симферополе — самый крупный инвестиционный проект в Крыму, он оценивается в 32 миллиарда рублей: 30% средств привлечены инвесторами, 70% выделяется крымскими банками. Доля республики в новом терминале — 49%, 51% — доля пула инвесторов. Генеральный подрядчик стройки ООО "Alfa Construction".

Терминал площадью более 78 тысяч квадратных метров сможет пропускать до 3,65 тысячи пассажиров в час или до 6,5 миллиона в год. Планируется, что введение в строй терминала завершится к летнему туристическому сезону 2018 года.

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