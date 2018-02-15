Элементы нового аэропорта в Симферополе стилизуют под "Звездные войны"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Телескопические трапы нового терминала аэропорта "Симферополь" будут смонтированы в стиле "Звездных войн", специалисты уже приступили к работам, сообщила пресс-служба авиаузла.
Телетрапы в новом терминале симферопольского аэропорта смогут обслуживать практически все современные модификации воздушных судов, они позволят сократить время обслуживания самолетов и повысить уровень комфорта пассажиров. В действующем аэровокзальном комплексе телетрапы отсутствуют.
Строительство нового аэровокзала в Симферополе — самый крупный инвестиционный проект в Крыму, он оценивается в 32 миллиарда рублей: 30% средств привлечены инвесторами, 70% выделяется крымскими банками. Доля республики в новом терминале — 49%, 51% — доля пула инвесторов. Генеральный подрядчик стройки ООО "Alfa Construction".
Терминал площадью более 78 тысяч квадратных метров сможет пропускать до 3,65 тысячи пассажиров в час или до 6,5 миллиона в год. Планируется, что введение в строй терминала завершится к летнему туристическому сезону 2018 года.
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