В Госдуме предложили создать структуру для мониторинга соцсетей

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Произошедшая накануне стрельба в американской школе во Флориде, а также нападения учеников в российских школах в начале этого года заставляют задуматься об активизации работы по блокировке противоправного контента в социальных сетях, мотивирующего подростков к совершению преступлений, заявила член комитета Госдумы по образованию и науке Алёна Аршинова.

В частности, депутат предлагает создать в Роскомнадзоре специальную структуру для мониторинга социальных сетей с целью выявления "колумбайн-сообществ" (колумбайнерами называют себя подражатели американских подростков, которые в 1990 году устроили стрельбу в школе "Колумбайн", штат Колорадо) и своевременного реагирования.

Стрельба в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла днем в среду. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Медики сообщают о 16 пострадавших. Как рассказывают очевидцы, приблизительно за 10 минут до окончания занятий в школе прозвучала сначала пожарная сигнализация, затем послышались выстрелы. Сразу после задержания стрелявшего полиция начала изучать его социальные сети и, как сообщил шериф, увидела там много того, что вызвало озабоченность.

"Ужасная трагедия во Флориде – это уже четвертый случай только за этот год в школах США. Нападения на школьников со стороны их сверстников происходят по всему миру и теперь у нас, к сожалению, тоже. В данном случае, в США положение дел усугубляет доступность оружия, что увеличивает количество жертв", — заявила Аршинова РИА Новости.

По ее словам, причин учащения случаев антисоциального, агрессивного поведения подростков может быть много: неподобающее воспитание, доступность противоправного контента в интернете, уровень и качество психологической работы с подростками, качество образования, уровень доступности для подростков спортивных секций и кружков.

"Нужно учесть и слабое звено в оперативном и адекватном реагировании на поступающую перед инцидентами информацию о готовящемся нападении. Как видим, нередко об этом знают либо дети, либо взрослые, но что делать с этой информацией они не знают. Поэтому и на такие случаи должна быть четкая регламентация действий всех участников образовательного процесса. Кроме того, нужно чтобы Роскомнадзор существенно изменил формат и подходы в своей работе относительно противоправного контента в социальных сетях и в интернете в целом, мотивирующего подростков к совершению преступлений", — сказала депутат.

Он отметила, что необходимо сделать всё, чтобы безопасность школ и детей была обеспечена, такая работа идет во всех регионах страны.

"Для решения этой системной проблемы требуются усилия со стороны и государства, и со стороны гражданского общества. Поддерживаю позицию министра (образования и науки) Ольги Васильевой, что воспитывать ребенка невозможно без опоры нa родителей, поэтому нужно повышать и ответственность родителей в случаях ЧП в школах с участием несовершеннолетних", — заключила Аршинова.

С начала года произошло три резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области.

Роскомнадзор в январе сообщил, что на основании требований уполномоченных органов социальная сеть "ВКонтакте" удалила девять "колумбайн-сообществ", а также посты данной тематики с четырех страниц, так как они содержали информацию, способную побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, результатом которых могли стать действия суицидального характера. Ранее ссылки на эти сообщества были внесены Роскомнадзором в Единый реестр запрещенной информации.

Также заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин ранее говорил, что ведомство принципиально поддерживает законопроект зампреда Госдумы Ирины Яровой, который разрешает внесудебную блокировку сайтов с информацией, склоняющей детей и подростков к преступлениям.