Челябинские власти подписали соглашение о строительстве ледовой арены

ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев – РИА Новости. Власти Челябинской области, Группа ЧТПЗ и ГК "Росатом" в четверг в рамках российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о строительстве в городе Озерск ледовой арены "Высота", сообщила пресс-служба губернатора региона.

"В четверг на российском инвестиционном форуме состоялось подписание соглашения о строительстве универсальной крытой ледовой арены "Высота" в Озерске. Соглашение заключили правительство Челябинской области, Группа ЧТПЗ и ГК "Росатом", — говорится в сообщении.

Документ подписали глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и представитель АНО "Дирекция социальных и спортивных проектов" Михаил Иванов в присутствии министра спорта РФ Павла Колобкова, губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, председателя совета директоров ПАО "ЧТПЗ" Андрея Комарова, уточняется в сообщении.

По словам губернатора региона Бориса Дубровского, Озерск — та точка роста в Челябинской области, где можно и необходимо воплотить сценарий комплексного развития экономики и социальной сферы. "Город на днях официально получил статус территории опережающего социально-экономического развития, это означает, что сюда придут инвесторы, появятся новые рабочие места. Строительство ледовой арены — это один из шагов, направленных на то, чтобы социальный комплекс и индустрия семейного отдыха соответствовала по темпам развития тем задачам, которые стоят перед бизнесом", — сказал он.

По данным пресс-службы губернатора региона, строительство "ледовой академии "Высота" начнется во втором полугодии 2018 года и завершится в 2019 году". Многофункциональный спортивный комплекс будет построен в рамках государственно-частного партнерства за счет средств областного бюджета, Группы ЧТПЗ и ПО "Маяк" (входит в ГК "Росатом"). Общая стоимость проекта составит около 500 миллионов рублей.

Пресс-служба уточняет, что проект предполагает строительство крытой ледовой арены на 400 зрителей, спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также открытой тренажерной площадки. Кроме того, соглашение предусматривает благоустройство и озеленение территории, прилегающей к спортивному комплексу.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.