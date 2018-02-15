Парламент Чечни одобрил проект о наказании за искажение правды о ВОВ

ГРОЗНЫЙ, 15 фев — РИА Новости. Парламент Чечни единогласно одобрил проект федерального закона об уголовном наказании лиц, намеренно искажающих правду о Великой Отечественной войне и оскорбляющих чувства ветеранов и память погибших в годы войны, передает корреспондент РИА Новости.

В начале февраля глава Чечни Рамзан Кадыров предложил уголовно наказывать тех, кто "искажает правду" о Великой Отечественной войне. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял РИА Новости, что в Госдуме готовы обсудить предложение Кадырова, когда соответствующий законопроект поступит на рассмотрение нижней палаты парламента.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов говорил РИА Новости, что "парламент Чечни намерен внести в Госдуму РФ инициативу о введении уголовной ответственности в отношении тех, кто намеренно искажает правду о Великой Отечественной войне". Теперь документ в ближайшее время будет внесен в Госдуму РФ на рассмотрение.