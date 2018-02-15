Путин призвал ГП реагировать на случаи задержек зарплат россиянам

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призывает Генпрокуратуру незамедлительно реагировать на нарушения прав граждан в сфере трудовых и социальных отношений, в том числе в случае задержек или невыплаты зарплат.

"В рамках своих полномочий вы обязаны незамедлительно реагировать на любые нарушения закона и прав граждан в этих сферах. В том числе задержки и невыплаты заработной платы", — сказал Путин на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Он отметил, что во взаимодействии с другими правоохранительными структурами "нужно давать принципиальную оценку действиям руководителей, которые расходуют средства, предназначенные на выплаты работникам, на другие цели, часто не имеющие ничего общего с интересами коллектива".

Президент призвал и дальше внимательно следить за тем, как решаются вопросы со льготными путевками и бесплатными лекарствами, и надежно обеспечивать права граждан в этих сферах.