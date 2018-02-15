Путин поручил существенно усилить надзор за следствием

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призывает прокуратуру существенно усилить надзор за следствием на всех уровнях.

"Прошу существенно усилить надзор за следствием, причем на всех его уровнях", — сказал Путин на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Президент подчеркнул, что общество ждет от Генпрокуратуры более эффективной координации деятельности правоохранительной системы в борьбе с преступностью, в том числе улучшения ситуации с регистрацией преступлений. "Гражданин, обратившийся за защитой в правоохранительные органы, должен быть уверен, что ему помогут в сложной ситуации, восстановят нарушенные права, восстановят справедливость", — подчеркнул Путин.

Он отметил, что ведение правовой статистики требует такого же последовательного и системного подхода, а результативность этой работы зависит от активного использования новейших информационных технологий. Путин напомнил, что в 2018 году началась цифровая трансформация органов прокуратуры, работа в этом направлении должна быть продолжена.