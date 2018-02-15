Рязанская общественная палата поддержала врача, уволенного за застолье

ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Общественная палата Рязанской области не намерена исключать из своего состава экс-заведующую диспансерно-консультативным отделением кардиологического диспансера Галину Лазареву, которая участвовала в застолье вместо приема пациентов, а также будет добиваться восстановления ее в должности, сообщила в четверг РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова.
Также на одном из интернет-каналов появилась информация о том, что заведующая диспансерно-консультативным отделением диспансера Галина Лазарева написала заявление об увольнении, а потом якобы передумала. На сайте change.org была опубликована петиция о восстановлении Лазаревой в должности и организован сбор подписей. Лазарева является членом общественной палаты Рязанской области.
"Общественная палата ни при каких обстоятельствах не будет исключать ее из своего состава… Общественная палата сожалеет о сложившейся ситуации, высоко ценит заслуги Галины Николаевны Лазаревой — как профессионала и человека с очень активной гражданской позицией", — сказала собеседница агентства.
Воронова отметила, что общественники попытаются в рамках законодательства помочь восстановлению Лазаревой на работе.
По ее словам, инцидент произошел в обеденный перерыв, и Лазарева, которая была в отпуске, пришла отметить свой юбилей с коллегами. "Там не было очереди, не было никакого напряжения. Это не роддом, не хирургическое отделение", — добавила собеседница агентства, отметив, что выложивший ролик человек так и остается неизвестным.