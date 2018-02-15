Рязанская общественная палата поддержала врача, уволенного за застолье

ВОРОНЕЖ, 15 фев — РИА Новости. Общественная палата Рязанской области не намерена исключать из своего состава экс-заведующую диспансерно-консультативным отделением кардиологического диспансера Галину Лазареву, которая участвовала в застолье вместо приема пациентов, а также будет добиваться восстановления ее в должности, сообщила в четверг РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова.

Видео, на котором врачи Рязанского областного кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов, появилось после новогодних праздников в интернете. Ролик вызвал широкий резонанс. Минздрав Рязанской области сообщил, что провел проверку, по результатам которой главврач учреждения получил выговор, а двое медиков из руководящего состава были уволены. Росздравнадзор запросил у минздрава области информацию по проверке факта нарушения трудовой дисциплины сотрудниками кардиодиспансера на рабочем месте.

Также на одном из интернет-каналов появилась информация о том, что заведующая диспансерно-консультативным отделением диспансера Галина Лазарева написала заявление об увольнении, а потом якобы передумала. На сайте change.org была опубликована петиция о восстановлении Лазаревой в должности и организован сбор подписей. Лазарева является членом общественной палаты Рязанской области.

"Общественная палата ни при каких обстоятельствах не будет исключать ее из своего состава… Общественная палата сожалеет о сложившейся ситуации, высоко ценит заслуги Галины Николаевны Лазаревой — как профессионала и человека с очень активной гражданской позицией", — сказала собеседница агентства.

Воронова отметила, что общественники попытаются в рамках законодательства помочь восстановлению Лазаревой на работе.

"Конечно, мы изучаем возможности правового решения данного вопроса, поскольку считаем, что ее наказание несоразмерно тому эпизоду, который послужил основанием для ее увольнения. Я лично поставила свою подпись, как частное лицо, под петицией о том, чтобы этот вопрос был решен в правовом режиме. Мы считаем, что Лазарева… должна работать на своем месте, лечить людей на том высоком уровне, на котором она работала многие десятилетия", — сказала Воронова.

По ее словам, инцидент произошел в обеденный перерыв, и Лазарева, которая была в отпуске, пришла отметить свой юбилей с коллегами. "Там не было очереди, не было никакого напряжения. Это не роддом, не хирургическое отделение", — добавила собеседница агентства, отметив, что выложивший ролик человек так и остается неизвестным.