В Госдуме почтили минутой молчания память военных, погибших в Сирии

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Депутаты Государственной думы на дополнительном пленарном заседании в четверг почтили минутой молчания память советских и российских военнослужащих, выполнявших боевые задачи в Афганистане и Сирии.

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин напомнил парламентариям о 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, отметив, что российские военные в Сирии выполняют "примерно такую же задачу".

"Вячеслав Викторович, я бы хотел, чтобы меня коллеги только правильно поняли, я думал, что это до меня будет предложено: сегодня 29-я годовщина дня вывода войск из Афганистана, и у нас сегодня ребята в Сирии примерно такую же задачу выполняют. И я думаю, что целесообразно было бы, в том числе в память о Филипове Романе Николаевиче и всех тех, кто выполняет свой воинский долг на полях сражений, почтить минутой молчания", — обратился Шерин к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

"Уважаемые коллеги, будет правильным в этот день нам почтить память тех, кто остался в Афганистане, тех, кто погиб в Сирии. Светлая им память", — заявил Володин.

После этого депутаты почтили память военных минутой молчания.