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Общество

Социологи узнали, чего россияне ожидают от правительства

05:1215.02.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россияне считают, что главными задачами для государства являются повышение благосостояния жителей РФ, развитие экономики и борьба с коррупцией, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Улыбка. Архивное ото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Исследование: россияне чувствуют себя счастливее жителей других стран

"Ромир" провел всероссийский опрос населения в декабре. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающие во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Участникам опроса было предложено ответить на вопрос, какими, на их взгляд, должны быть сегодня главные государственные задачи. Аналогичный опрос проводился летом 2015 года.

"В тройку основных госзадач россияне определили повышение благосостояния народа (41%), развитие отечественной экономики (40%) и борьбу с коррупцией (31%). Стоит отметить, что еще в 2015 году к борьбе с бедностью призывали только 29% опрошенных. А проблема коррупции волновала 17% населения", — говорится в исследовании.

Доля граждан, считающих необходимым развитие экономики, со времени проведения прошлого опроса не поменялась. "Вероятно, проблема благосостояния народа обострилась на фоне кризиса и тяжелой экономической ситуации. Также не исключено, что громкие коррупционные процессы подогрели интерес к вопросу борьбы с коррупцией", — рассуждает "Ромир".

Кассир считает деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Исследование: в январе россияне стали тратить меньше при походе в магазин
Без изменений осталась и доля граждан, которые считают важными задачами для государства развитие социальной помощи населению (29%) и заботу о старшем поколении (20%). В то же время с 2015 года до 19% с 7% выросла доля россиян, которые выделяют борьбу с терроризмом в качестве одной из приоритетных задач.

"Одним из событий прошлого года наши соотечественники назвали войну в Сирии и борьбу с международным терроризмом. Этот вопрос не теряет актуальности и на ближайшее время", — указывает холдинг.

Престиж страны беспокоит меньше

Покупатели перед открытием гипермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Названы проблемы, которые больше всего беспокоили россиян в 2017 году
С другой стороны, со времени проведения предыдущего опроса в противоположную сторону поменялось представление о важности усиления престижа России в мире, а также о вопросе укрепления российской государственности.

"Если два с половиной года назад о престиже страны на мировой арене говорил 21% респондентов, то сегодня — уже 15%. Проблема укрепления государственности волнует теперь на треть меньше респондентов (12%), чем в 2015 году (18%). В отличие от экономического положения в стране эти задачи, по мнению россиян, видимо, получили положительную динамику в своем развитии", — говорится в релизе.

Кроме того, слегка изменились показатели по таким задачам для власти, как сохранение национального здоровья (12% в 2017 году против 11% — в 2015 году), уменьшение влияния олигархов на власть (11% против 10%), создание условий для развития частного бизнеса (8% против 6%), восстановление военной мощи страны (8% против 9%).

Покупатели в торговом зале. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кроме того, по 6% респондентов считают важными государственными задачами решение проблем миграции (против 8% в 2015 году), развитие демократии (против 10%) и проведение рыночных реформ (6%).

Президент холдинга "Ромир" Андрей Милехин отметил, что обеспокоенность населения экономическими проблемами и, как следствие, уровнем благосостояния народа выглядит абсолютно логичным. "Новая волна экономических проблем ощутимо ударила по благосостоянию народа, о чем наши респонденты не устают говорить", — сказал Милехин, слова которого приводятся в релизе.

"Закономерным выглядит и заказ на решение проблем бедности, падающих доходов, предотвращения дальнейшего материального расслоения общества. Вместе с тем, несмотря на казалось бы наметившееся снижение актуальности укрепления государственности и повышении престижа России в мире эти вопросы в целом не сходят со сцены", — добавил он.

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