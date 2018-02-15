Кадыров рассказал об итогах анализа халяльности криптовалюты

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вопрос о халяльности или харамности криптовалюты на сегодняшний день еще не решен из-за неоднозначности ее влияния на экономическое положение страны.

Ранее Кадыров заявлял о желании приобрести долю биткоина, а также намерении следить за развитием криптовалюты.

"Созванный (муфтием Чечни — ред.) Салахом-Хаджи Межиевым Совет пришел к выводу, что для вынесения вердикта по такому серьезному вопросу, нужно учитывать специфику каждой отдельно взятой страны. Если криптовалюта несет угрозу политике, экономике и финансовому положению государства, мы должны сказать, что она харам, говорит Салах-Хаджи Межиев. Пока в России нет оснований для выводов о ее халяльности или хараме", — написал Кадыров на своем Telegram-канале.

Он сообщил, что исламские ученые во главе с муфтием Чечни шейхом Салахом-Хаджи Межиевым изучили и обсудили вопросы, связанные с криптовалютой. Кадыров подчеркнул, что в первую очередь необходимо определить, как криптовалюта отразится на экономической ситуации в стране, выгодно ли это государству или нет. "Только в случае отрицательного ответа можно принять решение по шариату о запрете пользоваться ею", — отметил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что выпущенная в Египте и Палестине фетва о запрете криптовалюты в данных странах, "ни к чему не обязывает мусульман других стран".

"Сможем ли мы на эти деньги (криптовалюту — ред.) покупать, продавать, делать взаиморасчеты. Если все это будет возможным, мы придем к тому, что криптовалюта является халяль. А в случае, если это какая-нибудь пирамида, то явно будет видно, что это запретная вещь, и мы об этом официально заявим", — цитирует Кадыров слова муфтия Чечни Салах-Хаджи Межиева.

"Несколько дней назад я сообщил о намерении в виде эксперимента прибрести какую-то сумму криптовалюты. Пока купить не успел. Но достиг главной цели – обратил внимание исламского духовенства к этому важному вопросу", — добавил Кадыров.