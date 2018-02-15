Названа сумма штрафа за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Штраф за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года для юридических лиц может достигнуть 1,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как отмечается, с 16 февраля вступает в силу федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года".

"Для должностных лиц штраф составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не меньше 150 тысяч рублей. Юрлицу придется заплатить от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Альтернативное наказание — приостановление деятельности на срок до 90 суток. За продажу поддельных билетов административное наказание будет еще строже, например, штраф для юрлица может достигать 1,5 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил закон, вводящий административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Сообщалось, что в нем установлен штраф до 1 миллиона рублей для юрлиц за незаконную продажу билетов на матчи.

С 19 февраля Роспотребнадзор запускает всероссийскую "горячую линию" для потребителей к ЧМ-2018, которая продолжит работу до завершения мероприятий. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.