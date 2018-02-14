"Аэрофлот" смягчил правила перевозки музыкальных инструментов

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. "Аэрофлот" увеличивает размеры музыкальных инструментов, которые пассажир может перевозить в ручной клади, до 135 со 115 сантиметров по сумме трех измерений, сообщает перевозчик в среду.

Обновленная редакция правил вступает в силу с 15 февраля.

"Идя навстречу многочисленным пожеланиям лучших музыкальных коллективов, составляющих гордость России, "Аэрофлот" принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 сантиметров по сумме трех измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна", — говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении перевозки гитар в качестве ручной клади, превышающих 135 сантиметров по сумме трех измерений, компания разрешает их размещение в салоне в зависимости от типа воздушного судна (ВС) и технических возможностей при условии направления запроса пассажиром в авиакомпанию не менее чем за 36 часов до вылета.

В случае перевозки музыкального инструмента в качестве ручной клади, такой музыкальный инструмент является единственным местом ручной клади, допускаемым к перевозке в салоне ВС.