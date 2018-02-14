Депутат предложил создать в Москве департамент по борьбе с одиночеством

Девушка у окна во время дождя. Архивное фото

Девушка у окна во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил создать столичный департамент по борьбе с одиночеством, сообщает пресс-служба парламентария.

"Сотрудники департамента по борьбе с одиночеством будут помогать тем, у кого нет второй половинки, заполнять свой досуг. Возможно создание специальной базы одиноких граждан, знакомству которых между собой могут способствовать психологи", — говорится в тексте письма депутата на имя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Анастасии Раковой.

"В компетенцию департамента будет также входить создание консультативных центров для молодых семей, предотвращающих расставание пар. Кроме того, для одиноких жителей столицы требуются специальные центры, где люди получат возможность общаться и знакомиться, заводя новых друзей", — пишет Чернышов.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать о создании в России министерства одиночества по примеру Великобритании, когда проблемам одиноких граждан уделяется особое внимание со стороны государства.