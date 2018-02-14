Россия продолжит бороться против попыток переписать историю, заявили в МИД

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада. Архивное фото

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада. Архивное фото

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россия продолжит работу по недопущению попыток переписать историю, включая историю Второй мировой войны, в том числе странами Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В среду Российское военно-историческое общество (РВИО) и МИД России подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы повысить за рубежом внимание к российской истории, просветительским и научным проектам. Соглашение подписали председатель РВИО министр культуры Владимир Мединский и глава МИД Сергей Лавров.

Цель соглашения — сотрудничество в распространении за рубежом информации, направленной на повышение внимания к российской истории, просветительским и научным проектам, популяризация достижений военно-исторической науки и воспитание патриотизма, сохранение российского военно-исторического наследия за рубежом, а также развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

Помимо этого, в рамках соглашения предполагается изучение российского военно-исторического наследия за рубежом, увековечение памяти погибших при защите Отечества, издательская деятельность, поддержка общественных инициатив и развитие военно-исторического туризма.

"Мы продолжим усилия по недопущению попыток переписать историю, в том числе историю Второй мировой войны. Эти попытки сейчас наблюдаются все больше и больше, в том числе в цивилизованных странах Европейского союза, как они сами себя называют. Эта задача очень важная", — сказал Лавров.

"К сожалению, такие попытки сейчас предпринимаются. И то, что делается для сохранения существующих, открытия новых памятников — это очень важный конкретный вклад в наше общегосударственное дело. И наши посольства и консульства будут и далее активно сотрудничать с представителями Российского военно-исторического общества с тем, чтобы эта работа не просто продолжалась, а становилась все более эффективной", — подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, подписанием соглашения сделан очень важный шаг для дальнейшего развития сотрудничества между министерством иностранных дел и Российским военно-историческим обществом. Он добавил, что соглашение открывает новые сферы для совместной деятельности МИД и Минкультуры, в том числе, в сфере военно-исторического туризма.

С момента создания Российское военно-историческое общество реализовало несколько разноплановых проектов за рубежом — от установки небольших бюстов и стел, до проведения поисковых экспедиций и мультимедийных выставок. В продолжение заложенного тренда инициирован международный музейный проект.