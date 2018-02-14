Путин назвал коллективизм одним из преимуществ русского народа

НОВО-ОГАРЕВО, 14 фев — РИА Новости. Коллективизм, который присущ русскому народу, является одним из его конкурентных преимуществ, считает президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, без любви к профессии невозможно добиться высоких результатов, при этом должно быть желание передать свои знания другим людям.

"Кстати говоря, будущее во многом будет зависеть от умения людей, которые решают те или иные задачи, работать в коллективе. И, мне думается, что в этом смысле у нас, у нашей страны есть определенное преимущество", — отметил Путин. Он пояснил, что умение работать в коллективе присуще многим людям.

"Почему? Потому что все-таки в характере нашего народа или наших народов очень существенная составляющая коллективизма. В других странах ценится, прежде всего индивидуальный успех, что чрезвычайно важно. Но у нашего народа все-таки элемент коллективизма очень сильно присутствует в сердце, в душе. А это становится одним из конкурентных преимуществ сегодняшнего дня", — отметил Путин.