В России разработали новую тест-систему для определения туберкулеза

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Новый тест для определения туберкулеза могут зарегистрировать в России в 2018 году, рассказал журналистам в среду заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Артем Ткачук.

"Сейчас очень не хватает на рынке специфичных тестов, которые могли бы отделять различные формы туберкулеза: активный от латентного, это большая фундаментальная проблема. И сейчас на рынке существует всего несколько тестов, они все основаны на введении в организм, то есть как проба Манту, то есть фактически нужно сделать укол", — рассказал Ткачук.

"Сейчас большая проблема: порядка 30% родителей отказываются от этих тестов, боятся, активная работа антивакцинаторов идет… У американцев и канадцев есть тест, который не требует инъекций, так называемый in vitro тест. Он до недавнего времени продавался в России, но был очень дорогим — порядка 25 тысяч рублей, поэтому не каждая семья могла себе его позволить, особенно в регионах. Но с недавних пор этот тест потерял лицензию, и он сейчас запрещен к продаже", — сказал он.

Ткачук отметил, что именно поэтому возникла острая необходимость в разработке подобных систем в России.

"Мы совместно с нашими коллегами из Омского медицинского университета разработали такой тест, который по своим характеристикам превосходит тот американский аналог. По нему были очень хорошие отзывы. Я надеюсь, что в конце этого года мы уже его зарегистрируем", — добавил Ткачук.

По его словам, стоимость такого теста составит около 1 тысячи рублей.

От человека требуется небольшое количество крови, а по уровню ответа клеток крови можно определить, болен он туберкулезом или нет. В настоящий момент происходит сбор пакета документов, необходимого для регистрации теста.