В России разработали новую тест-систему для определения туберкулеза

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Новый тест для определения туберкулеза могут зарегистрировать в России в 2018 году, рассказал журналистам в среду заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Артем Ткачук.
"Сейчас большая проблема: порядка 30% родителей отказываются от этих тестов, боятся, активная работа антивакцинаторов идет… У американцев и канадцев есть тест, который не требует инъекций, так называемый in vitro тест. Он до недавнего времени продавался в России, но был очень дорогим — порядка 25 тысяч рублей, поэтому не каждая семья могла себе его позволить, особенно в регионах. Но с недавних пор этот тест потерял лицензию, и он сейчас запрещен к продаже", — сказал он.
"Мы совместно с нашими коллегами из Омского медицинского университета разработали такой тест, который по своим характеристикам превосходит тот американский аналог. По нему были очень хорошие отзывы. Я надеюсь, что в конце этого года мы уже его зарегистрируем", — добавил Ткачук.
По его словам, стоимость такого теста составит около 1 тысячи рублей.
От человека требуется небольшое количество крови, а по уровню ответа клеток крови можно определить, болен он туберкулезом или нет. В настоящий момент происходит сбор пакета документов, необходимого для регистрации теста.