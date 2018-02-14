Энергетики вернули электричество большинству потребителей в Краснодаре

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Энергетики восстановили большей части потребителей электроснабжение после массовых отключений в Краснодарском крае, в настоящий момент число лишенных света снизилось со 198 тысяч человек, до 37,2 тысячи человек, сообщает Минэнерго РФ.

В среду днем на Краснодарской ТЭЦ (производственное подразделение ООО "Лукойл-Кубаньэнерго") действием защит отключились вторая система шин (СШ) 110 кВ и блоки номер один и два. Станция снизила нагрузку на 295 МВт (с 1040 до 745 МВт). Отключения затронули подстанции (ПС): "Северо-Восточная", "Юго-Восточная", "Пашковская", "Аэропорт", "Кислородный завод", "ОБД", "ХБК", "Восточная".

Без электроснабжения оставалось почти 200 тысяч человек, а также несколько предприятий промышленности в Краснодаре и прилегающих районах. Мощность отключенных потребителей – 170 МВт. "В 15.19 подано напряжение на ПС 110 кВ "Пашковская", "Аэропорт" и "Кислородный завод". В 15.51 включена в работу первая цепь ВЛ 110 кВ "Краснодарская ТЭЦ – ХБК", подано напряжение на ПС 110 кВ "ХБК" и "Восточная". Электроснабжение части потребителей восстановлено", — отмечает ведомство.

В настоящее время без электроснабжения остаются потребители ПС 110 кВ "Северо-Восточная", "Юго-Восточная" и "Восточная" — около 37,2 тысячи человек.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются", — пишет Минэнерго РФ.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в свою очередь, сообщил, что для решения проблемы поручено создать оперативный штаб. Кондратьев также заявил, что дал поручение в приоритетном порядке восстановить электроснабжение на всех социальных объектах Краснодара до конца дня. В течение суток должны быть ликвидированы все последствия ситуации и полностью восстановлена подача электроэнергии.