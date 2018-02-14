По просьбе москвичей количество объявлений в метро могут сократить

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Свыше 206 тысяч москвичей приняли участие в голосовании проекта "Активный гражданин" по вопросу изменения количества транслируемых объявлений в метро, почти половина участвующих в опросе проголосовали за их сокращение, сообщили в среду в пресс-службе проекта.

"Вопрос об изменении количества звуковой информации на эскалаторах был вынесен на голосование в проекте "Активный гражданин", в котором приняли участие свыше 206 тысяч человек. Наибольшую поддержку (46,49% голосов) получила мера по сокращению объема транслируемых объявлений", — говорится в сообщении.

По мнению участников голосования, достаточно оставить только самые важные сообщения, например, о чрезвычайных ситуациях или изменениях в движении транспорта, уточнили в проекте. Остальные участники голосования, а именно 27,92% активных граждан, посчитали, что количество информации, которое они слышат на эскалаторах в настоящее время, оптимально.

"Однако 10,13% проголосовавших хотели бы вернуть практику более масштабного оповещения о происходящем в городе посредством аудиосообщений и выразили готовность чаще слышать общие объявления о работе транспорта и различных городских учреждений", — добавили в пресс-службе.

Ранее для удобства пассажиров столичного метро было принято решение об отмене трансляции рекламных объявлений на эскалаторах. Кроме того, почти на треть сократилось количество роликов с правилами поведения в метро.