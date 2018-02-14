Васильева призвала усилить ответственность родителей за ЧП в школах

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева считает, что нужно усилить административную ответственность родителей в случаях ЧП в школах с участием несовершеннолетних.

Ранее Васильева заявляла о необходимости вернуть в школы ставки психологов. Однако при этом отмечала, что за тем, что происходит с ребенком, в первую очередь должны следить его же родители, в том числе в социальных сетях.

"Может быть, моя фраза покажется слишком жесткой, но я считаю, что… нужно усилить административную ответственность наших родителей за то, что происходит в школах ", — сказала Васильева в ходе своей лекции на всероссийском форуме "Наставник", вспомнив недавние трагические инциденты в Перми и Улан-Удэ.

Министр считает, что необходимо менять общественное отношение к миссии учителя и отходить от восприятия образования, воспитания и обучения как "услуг". "Когда мы от этого отойдем, я думаю, что многие вещи изменятся", — добавила Васильева.

По ее словам, недавние ЧП, которые произошли в российских школах, свидетельствуют о важности взаимодействия школы и родителей.

"Говоря о наставничестве, я всегда подчеркиваю, что работать, общаться с ребенком, его воспитывать невозможно без опоры на родителей", — добавила министр.

Дискуссия о необходимости школьных психологических служб вновь возникла после недавних трагических событий в учебных заведениях в Пермском крае и Бурятии. Так, в одной из школ Перми произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. 19 января произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ. По информации СК РФ, ученик 9 класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.