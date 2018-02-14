На Кубани врачи восстановили больному язык с помощью тканей предплечья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев — РИА Новости. Краснодарские специалисты челюстно-лицевой хирургии восстановили онкобольному язык с помощью тканей предплечья, сообщает краевой Минздрав.

Сорокавосьмилетнего жителя Брюховецкого района госпитализировали в Краснодарскую краевую клиническую больницу с раком языка. Опухоль захватила половину органа вместе с корнем, а также лимфатические узлы шеи. Пациент с трудом говорил и не мог нормально есть.

"Челюстно-лицевые хирурги НИИ-ККБ №1 провели по-настоящему филигранные операции", — отмечает Минздрав. Они успешно удалили новообразование и сумели восстановить наполовину утраченный язык. Имплантатом послужил кожно-фасциальный лоскут, взятый из предплечья пациента. Операция длилась восемь часов.

Затем специалисты около двух недель наблюдали больного, создавая наилучшие условия, чтобы имплантат быстро и легко прижился. Кроме того, врачи проверяли, как питают лоскут сосуды шеи и не образовались ли тромбы.

Сейчас пациент уже выписался. Он соблюдает специальную диету и старается больше разговаривать, чтобы уменьшить срок реабилитации языка.