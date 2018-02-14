Пожизненное заключение для педофилов уже есть в УК России, напомнил эксперт

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Законопроект о пожизненном заключении для педофилов не содержит кардинальных нововведений в Уголовный кодекс РФ, так как такое наказание за педофилию там уже есть, сообщил РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.

Законопроект, устанавливающий пожизненное наказание для педофилов, был внесен в Государственную думу в среду.

"Данная законодательная инициатива не предусматривает изменений для уголовного законодательства. В Уголовном кодексе уже предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, но только при условии, что виновный уже имеет судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего", — сказал Синицын.

Однако, по его словам, преступления против половой неприкосновенности в целом, и особенно половой неприкосновенности несовершеннолетних, являются одними из наиболее латентных (скрываемых) преступлений. "Поэтому, возможно, ждать, пока он попадется на новом преступлении, нецелесообразно, проще сразу изолировать его от общества", — сказал Синицын, комментируя предложения законопроекта.

Как сообщил адвокат, законопроект предусматривает не только ужесточение наказание и за другие виды преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, но также и предложения по совершенствованию уголовно-правовых механизмов, направленных на раскрытие и расследование таких преступлений.

Проектом, помимо прочего, предлагается дополнить статью 78 Уголовного кодекса РФ положением, по которому сроки давности по не выявленным преступлениям в отношении детей не будут истекать в момент достижения жертвой совершеннолетия.

Парламентарии также считают необходимым повысить уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности. Сейчас подобные преступления признаются преступлениями средней тяжести, законопроектом же предлагается отнести их к числу тяжких.

Кроме того, проект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.