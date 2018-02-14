Пожизненное заключение для педофилов уже есть в УК России, напомнил эксперт

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Законопроект о пожизненном заключении для педофилов не содержит кардинальных нововведений в Уголовный кодекс РФ, так как такое наказание за педофилию там уже есть, сообщил РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын.
"Данная законодательная инициатива не предусматривает изменений для уголовного законодательства. В Уголовном кодексе уже предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы для педофилов, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, но только при условии, что виновный уже имеет судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего", — сказал Синицын.
Однако, по его словам, преступления против половой неприкосновенности в целом, и особенно половой неприкосновенности несовершеннолетних, являются одними из наиболее латентных (скрываемых) преступлений. "Поэтому, возможно, ждать, пока он попадется на новом преступлении, нецелесообразно, проще сразу изолировать его от общества", — сказал Синицын, комментируя предложения законопроекта.
Как сообщил адвокат, законопроект предусматривает не только ужесточение наказание и за другие виды преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, но также и предложения по совершенствованию уголовно-правовых механизмов, направленных на раскрытие и расследование таких преступлений.
Парламентарии также считают необходимым повысить уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности. Сейчас подобные преступления признаются преступлениями средней тяжести, законопроектом же предлагается отнести их к числу тяжких.
Кроме того, проект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.