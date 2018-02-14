Челябинский метеорит пять лет спустя: как "небесный" гость прославил город

ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев — РИА Новости. В четверг, 15 февраля, исполняется пять лет после того, как в Челябинской области произошло событие, сделавшее сам Челябинск узнаваемым городом во всем мире, — жители региона и прилегающих областей стали свидетелями падения метеорита. Кроме того, был найден фрагмент метеорита, и в настоящее время он доступен для научного изучения.

Что случилось



Тысячи людей в Челябинской области и соседних регионах 15 февраля 2013 года в 09.20 (07.20 мск) наблюдали в небе очень яркий болид. В первые минуты после пролета болида наблюдатели видели расширение и закручивание его дымного шлейфа, но затем испытали удар воздушной волны. Он был похож на звук сильного взрыва. После первой волны были слышны более слабые звуковые удары, а также звуки, подобные раскатам грома.

Как рассказал РИА Новости доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета Сергей Замоздра, кинетическая энергия метеороида оценена примерно в 500 килотонн в тротиловом эквиваленте, что равно энергии нескольких десятков хиросимских атомных бомб. Скорость метеороида на входе в атмосферу составляла 19 километров в секунду, его масса оценена примерно в 11 тысяч тонн, что соответствует диаметру тела примерно 19 метров.

По его словам, на высотах ниже 45 километров метеороид стал раскалываться на фрагменты (куски), каждый фрагмент — на еще меньшие фрагменты, при этом поле рассеяния фрагментов протянулось на 80 километров и достигало в ширину семь километров. Метеоритный град выпал на территории нескольких муниципальных районов Челябинской области, поэтому вся совокупность упавших фрагментов была названа метеорит Челябинск (Chelyabinsk), уточнил он.

Ученый отметил, что челябинский болид был первым болидом, после которого удалось собрать не только метеориты, но и метеоритную пыль. По три экспедиции для сбора метеоритной пыли в снегу осуществили ученые и студенты Челябинского государственного университета, а также пять энтузиастов из Магнитогорска.

Как считает Сергей Замоздра, челябинский метеороид, возможно, откололся от астероида 2008 DJ во время его тесного сближения с Солнцем 1-2 миллиона лет назад. По другим расчетам, родительским телом метеороида был астероид 2011 EO40. Кроме того, низкая прочность метеороида и небольшая суммарная масса найденных фрагментов (1-2 тонны) указывают на то, что в челябинском метеороиде было много льда, и он мог быть частью кометного ядра.

Кроме того, профессор кафедры теоретической физики Челябинского госуниверситета Николай Горькавый, работающий в НАСА аналитиком данных спутника "Суоми", обнаружил, что пыль челябинского болида за четыре дня облетела северное полушарие, сформировав над ним пылевой пояс на высотах 30-40 километров. Это открытие отмечено премией имени Годдарда.

Также с помощью микроскопа Горькавый обнаружил в метеоритной пыли минеральные нити, подобные нитям минеральной ваты. Аналогичные нити, возникающие при извержении вулканов, называются "волосы Пеле". Ранее считалось, что минеральные нити и частицы с хвостиками, найденные возле метеоритных кратеров, возникают при ударе метеорита о землю. Теперь стало ясно, что нити и хвостики могут сформироваться без удара — на горячей стадии полета метеороида.

Рассказы очевидцев



Жительница Челябинска Любовь Переходнова рассказывает, что в этом время была с мужем и маленькой дочкой в квартире пятиэтажного дома. "И вдруг — яркая вспышка, вся комната озарилась ярчайшим светом! Сначала показалось, будто солнце на закате, но через секунду оно как бы влетело в комнату — так было ярко, глаза ослепило. Через мгновение все ушло — и тут же взрыв, будто бомбу разорвало, следом еще три, по ощущениям — совсем рядом. И взрывная волна почувствовалась. Муж решил, что самолет взорвался…" — сказала она.

Надежда Романова, учитель челябинского лицея №77, вспоминает, что в тот день, как обычно, в школе шли уроки, она была с учениками в классе, прозвенел звонок об окончании урока и дети вышли на перемену. "После этого вдруг все озарило ярким светом, а потом — взрыв, громкий такой хлопок. Окна в кабинете задрожали, затряслись. А дети на перемене, мы их никак не могли собрать", — сказала она. Но паники, как ни странно, не было, нужно было эвакуироваться — при эвакуации старшеклассники помогали одевать младших, все вышли на улицу и детей отправили по домам.

Сотрудник охранного предприятия Андрей Комиссаров, находившийся в центре города на работе в офисном здании, добавляет, что метеорит очень испугал всех служащих — многие выбегали на улицу, не понимая, что происходит. Также разом сработали сигнализации всех припаркованных автомобилей.

Татьяна Кузнецова, тогда работая в детском саду №350, рассказала, что тем утром была в садике на работе.

"…была яркая вспышка и хлопок, я подумала, что война началась… телефоны не работали… началась паника", — сказала она. Потом всех родителей оповестили с просьбой забрать детей из садика. По ее словам, соседний садик пострадал больше, чем ее — там осыпались стекла, поранив нескольких детей.

Как сообщала тогда пресс-служба губернатора региона, ударной волной в окнах жителей Челябинской области выбило окна, сорвало двери. Более 1,6 тысячи человек были ранены в основном от падающих стекол, никто не погиб.

Что стало с озером



Самый большой фрагмент метеорита был обнаружен на дне озера Чебаркуль в одноименном городе — примерно в 80 километрах от Челябинска — расколотым на три части, его подняли со дна в октябре 2013 года. Общий вес фрагментов составил около 650 килограммов.

Пять лет спустя: прикоснись к "небесному гостю"

После этого ученых стал интересовать вопрос — как повлияло нахождение космического тела на экосистему водоема. По словам председателя челябинского регионального отделения Русского географического общества Сергея Захарова, удивительно было то, что до 2,5 лет после падения метеорита фиксировались повышенная температура воды у самого дна, а в конце мая 2013 года ученые зафиксировали повышенное количество железа. Он пояснил, что немного железа из метеорита попало в воду, но зафиксированный уровень железа не превысил предельно допустимые концентрации. Кроме того, у озера наблюдалась высокая степень цветения, но через два года после падения метеорита и этот показатель пришел в норму. Как считает Сергей Захаров, в итоге никакого вреда озеру метеорит не нанес.

Самый большой фрагмент метеорита в настоящее время хранится в государственном историческом музее Южного Урала, он стал одной из главных его достопримечательностей.

По словам руководителя отдела спецпроектов исторического музея Виталины Силиной, в настоящее время вес находящегося в музее осколка — 503-505 килограммов, последний раз его измеряли в 2015 году. Часть своего веса гость из космоса терял в первый год нахождения на Земле — пролежав в озере, он впитал воду, и эта вода постепенно испарялась.

Самый большой найденный кусок метеорита хранится в музее под специальным куполом. Но в четверг, 15 февраля, в 09.20 (07.20 мск) — именно в это время пять лет назад метеорит пролетел над Челябинском и упал в озеро — все желающие смогут прикоснуться к метеориту. Сотрудники музея в этот день поднимут купол.

Как отметила Виталина Силина, после этого в музее состоятся экскурсии для всех желающих, гостей ждет рассказ о самых известных метеоритах, когда-либо упавших на территории Урала и России. Причем в этот день вход в музей будет в два раза дешевле.

Кроме того, в 12.00 (10.00 мск) в зале природы и древней истории состоится круглый стол на тему "Метеорит в музее: мифы и реальность" с экспертами и учеными, принимавшими участие в исследовании метеорита Челябинск.

В музее города Чебаркуль в 2013 году была оформлена экспозиция "Чебаркульский метеорит". Как сообщила директор музея Татьяна Запевалова, в музее хранится кусок метеорита весом четыре килограмма, он также содержится под специальным куполом и, кроме того, его покрыли специальным лаком, чтобы он не крошился. "У нас также, как и в челябинском областном музее, пройдет акция "Прикоснись к метеориту" — каждый желающий 15 февраля сможет прикоснуться к хранящемуся в музее осколку, загадать желание", — отметила она.

Кроме того, по ее словам, третий фрагмент небесного гостя — весом около 25 килограммов — не является постоянным экспонатом челябинских экспозиций, он "путешествует" по выставкам страны.

Как уточнили в пресс-службе администрации города Чебаркуль, в годовщину падения метеорита на главной площади Чебаркуля состоится праздничный концерт, а также чествование детей, родившихся в этот день. Кроме того, запланировано проведение флешмоба — в 17.00 (15.00 мск) на площади Ленина все желающие выстроятся в форме полыньи, образовавшейся в озере от падения метеорита, и запустят в небо воздушные шары.

Опасен ли метеорит для людей?



Челябинские же ученые не разделяют призыва музеев и предостерегают жителей, желающих прикоснуться к метеориту, от неизвестных последствий. По мнению геолога, автора книги "Метеориты России" Сергея Колисниченко, у космического тела свои законы пребывания на Земле, и они еще плохо изучены. "Не следует касаться метеорита из-за огромного количества бактерий, которые на нем живут. Сейчас невозможно предсказать, как они в будущем себя поведут… Кто знает, может быть потом метеорит покроется плесенью?" — пояснил он.