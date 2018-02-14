Врачи не нашли у Савиновских психических отклонений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — РИА Новости, Ольга Ерачина. В ходе экспертизы, проведенной врачами Свердловской областной клинической психиатрической больницы, у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских не выявили психических отклонений, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Бушмаков.

По мнению врачей, у женщины нет заболеваний, которые мешают ей быть приемной матерью.

"Этого мне достаточно. Именно эту экспертизу судья не стала ждать", — сказал Бушмаков.

Дело Савиновских

В сентябре Савиновских рассказала, что у нее забрали двух приемных мальчиков из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез. По словам женщины, она пошла на это, поскольку седьмой размер груди доставлял ей неудобства.

Власти заявляли, что изъяли детей из-за болезни Савиновских, при которой усыновление невозможно. Однако адвокат Алексей Бушмаков доказал, что серьезных заболеваний у женщины нет. Кроме того, органам опеки якобы не понравилось, что Савиновских под мужским псевдонимом писала в интернете рассказы о жизни трансгендера.

Савиновских просила Орджоникидзевский районный суд вернуть детей, а также признать незаконным лишение ее статуса опекуна, но получила отказ. Областной суд отправил дело обратно, однако там подтвердили первоначальное решение.

Аргументы суда

Суд мотивировал решение тем, что Савиновских идентифицировала "себя в качестве представителя мужского пола".

По мнению суда, в таком случае брак Юлии с мужчиной "по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества".

При этом сама Савиновских, у которой, помимо двух приемных, еще трое своих детей, заявляла, что менять пол не собирается. Выводы суда она назвала "бредом".