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Общество

В Госдуму внесли проект о пожизненном лишении свободы для педофилов

14:5314.02.2018
(обновлено: 15:58 14.02.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкИсправительная колонияИсправительная колония
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание для педофилов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Суть законопроекта

Тюремная камера. Архивное фото
© Depositphotos / cunaplus
Педофилы должны получать пожизненное, считает юрист
Согласно документу, за преступления против половой неприкосновенности детей суды смогут назначать пожизненное заключение.

Также предполагается дополнить 78-ю статью Уголовного кодекса положением, которое отменяет сроки давности по таким преступлениям.

Проект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Согласно документу, отягчающим обстоятельством будет считаться совершение преступления работником сферы образования, детско-юношеского спорта, культуры и искусства, а также человеком, который живет с подростком.

Кроме того, законопроект вводит отдельную ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера в интернете.

По мнению авторов, принятие закона поможет защитить детей и будет способствовать профилактике подобных преступлений.

Работа над проектом

Молодые люди во время прогулки на Иртышской набережной в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Как врачи сообщают в органы о первом сексе несовершеннолетних
Рабочая группа по разработке законопроекта под руководством вице-спикера Ирины Яровой была создана в январе прошлого года. В нее вошли представители всех фракций и члены Совета Федерации, представители Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, ряда министерств, Института им. Сербского.

Также среди авторов документа вице-спикеры Иван Мельников и Игорь Лебедев, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред этого комитета Ольга Окунева и другие.

Сегодня о поддержке документа заявила глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, а также фракция "Справедливой России".

"У нас были и более радикальные предложения… "Справедливая Россия" выступает за возврат смертной казни для террористов и как раз таки педофилов, поэтому пожизненное наказание было бы вполне адекватной мерой", — заявил РИА Новости зампред "Справедливой России" Михаил Емельянов.

Согласно статистике,  в прошлом году следователи возбудили более 13,5 тысячи уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2016 году таких дел было лишь 5,8 тысячи.

Комментарий юриста

Верховный суд РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Подобный законопроект необходим уголовной системе, но провести его не получится, считает юрист Сергей Воронцов.

По его словам, сейчас большинство педофилов — рецидивисты.

"Но вот пройдет ли такой законопроект? Вряд ли. Судебная система пытается изобразить гуманность, а согласно этому тезису, за такое преступление человека навсегда запирать в тюрьме нельзя. Поэтому инициатива провалится", — добавил Воронцов.

По его словам, даже сейчас большую часть обвинений в педофилии доказать не получается. Адвокаты обвиняемых разваливают дела, поскольку детские показания зачастую сбивчивые и неправдоподобны.

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