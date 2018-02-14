В Госдуму внесли проект о пожизненном лишении свободы для педофилов

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание для педофилов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Суть законопроекта

Согласно документу, за преступления против половой неприкосновенности детей суды смогут назначать пожизненное заключение.

Также предполагается дополнить 78-ю статью Уголовного кодекса положением, которое отменяет сроки давности по таким преступлениям.

Проект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Согласно документу, отягчающим обстоятельством будет считаться совершение преступления работником сферы образования, детско-юношеского спорта, культуры и искусства, а также человеком, который живет с подростком.

Кроме того, законопроект вводит отдельную ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера в интернете.

По мнению авторов, принятие закона поможет защитить детей и будет способствовать профилактике подобных преступлений.

Работа над проектом

Рабочая группа по разработке законопроекта под руководством вице-спикера Ирины Яровой была создана в январе прошлого года. В нее вошли представители всех фракций и члены Совета Федерации, представители Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, ряда министерств, Института им. Сербского.

Также среди авторов документа вице-спикеры Иван Мельников и Игорь Лебедев, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред этого комитета Ольга Окунева и другие.

Сегодня о поддержке документа заявила глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, а также фракция "Справедливой России".

"У нас были и более радикальные предложения… "Справедливая Россия" выступает за возврат смертной казни для террористов и как раз таки педофилов, поэтому пожизненное наказание было бы вполне адекватной мерой", — заявил РИА Новости зампред "Справедливой России" Михаил Емельянов.

Согласно статистике, в прошлом году следователи возбудили более 13,5 тысячи уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2016 году таких дел было лишь 5,8 тысячи.

Комментарий юриста

Подобный законопроект необходим уголовной системе, но провести его не получится, считает юрист Сергей Воронцов.

По его словам, сейчас большинство педофилов — рецидивисты.

"Но вот пройдет ли такой законопроект? Вряд ли. Судебная система пытается изобразить гуманность, а согласно этому тезису, за такое преступление человека навсегда запирать в тюрьме нельзя. Поэтому инициатива провалится", — добавил Воронцов.

По его словам, даже сейчас большую часть обвинений в педофилии доказать не получается. Адвокаты обвиняемых разваливают дела, поскольку детские показания зачастую сбивчивые и неправдоподобны.