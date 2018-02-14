В Госдуму внесли проект о пожизненном лишении свободы для педофилов

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание для педофилов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Суть законопроекта
Также предполагается дополнить 78-ю статью Уголовного кодекса положением, которое отменяет сроки давности по таким преступлениям.
Проект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение, распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Согласно документу, отягчающим обстоятельством будет считаться совершение преступления работником сферы образования, детско-юношеского спорта, культуры и искусства, а также человеком, который живет с подростком.
Кроме того, законопроект вводит отдельную ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера в интернете.
По мнению авторов, принятие закона поможет защитить детей и будет способствовать профилактике подобных преступлений.
Работа над проектом
Также среди авторов документа вице-спикеры Иван Мельников и Игорь Лебедев, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред этого комитета Ольга Окунева и другие.
Сегодня о поддержке документа заявила глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, а также фракция "Справедливой России".
"У нас были и более радикальные предложения… "Справедливая Россия" выступает за возврат смертной казни для террористов и как раз таки педофилов, поэтому пожизненное наказание было бы вполне адекватной мерой", — заявил РИА Новости зампред "Справедливой России" Михаил Емельянов.
Согласно статистике, в прошлом году следователи возбудили более 13,5 тысячи уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2016 году таких дел было лишь 5,8 тысячи.
Комментарий юриста
По его словам, сейчас большинство педофилов — рецидивисты.
"Но вот пройдет ли такой законопроект? Вряд ли. Судебная система пытается изобразить гуманность, а согласно этому тезису, за такое преступление человека навсегда запирать в тюрьме нельзя. Поэтому инициатива провалится", — добавил Воронцов.
По его словам, даже сейчас большую часть обвинений в педофилии доказать не получается. Адвокаты обвиняемых разваливают дела, поскольку детские показания зачастую сбивчивые и неправдоподобны.