Около 250 гостиниц завышали цены в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор провел 674 внеплановые проверки в отношении объектов, оказывающих гостиничные услуги в преддверии чемпионата мира по футболу, выявлено почти 250 завышающих цены гостиниц, сообщила в среду помощник руководителя ведомства Анна Брычева.

"В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведены 674 внеплановые проверки, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 635 дел об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Всего было выявлено 248 случаев завышения цен на гостиничные услуги и 27 случаев отсутствия свидетельств о прохождении классификации. На гостиницы наложены административные штрафы.

"C 19 февраля стартует Всероссийская горячая линия для потребителей к Чемпионату мира по футболу 2018, которая продолжит работу до завершения мероприятий чемпионата. Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей", — сообщила Брычева.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля.