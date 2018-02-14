Аэропорт Саранска принял первый регулярный рейс после реконструкции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев – РИА Новости. Открывшийся после реконструкции аэропорт Саранска в среду принял первый регулярный рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Мордовии.

Реконструкция аэропорта проводилась в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. По информации Минтранса РФ, на месте старого аэропортового комплекса была возведена совершенно новая воздушная гавань — с новой взлетно-посадочной полосой, рулежными дорожками, современным светосигнальным, радиотехническим и метеорологическим оборудованием. Построен новый, отвечающий всем мировым требованиям пассажирский терминал с оригинальной архитектурой. Его пропускная способность составит 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время ЧМ-2018.

Работы на объекте проводились в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", с финансированием за счет средств федерального бюджета по двум этапам в объеме около 2,8 миллиарда рублей.

"Сегодня аэропорт Саранска после реконструкции принял первый регулярный рейс Москва-Саранск. Утром здесь приземлился самолет авиакомпании "Победа" со 100 пассажирами на борту. Обратным рейсом в столицу из Саранска отправились 92 человека", — сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время изучается возможность открытия и других маршрутов, в том числе в Симферополь.

По информации на официальном сайте аэропорта, аэропортовый комплекс Саранска может принимать самолеты класса CRJ-200, Superjet-100/200, B-737-300/400/500/600/700/800, A-319/320/321 и другие самолета данного класса.

"Начиная с 16 февраля авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открывает регулярные рейсы (понедельник, пятница, воскресенье) по маршруту Москва (Домодедово) – Саранск – Москва (Домодедово). Вылет из московского аэропорта "Домодедово" в 18:00, прилет в аэропорт Саранска в 19:30. Обратный рейс отправляется из Саранска в 20:10 и прибывает в Москву в 21:45", — говорится в сообщении.

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