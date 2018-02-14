Старейшая в России белая медведица умерла в пермском зоопарке

ПЕРМЬ, 14 фев — РИА Новости. Самая возрастная белая медведица России Амдерма умерла в пермском зоопарке, сообщили его работники.

По их словам, это случилось еще неделю назад. "Ей было не меньше 38 лет — это рекордный возраст для всех белых медведей, которые содержатся в российских зоопарках", — рассказала РИА Новости куратор пермской коллекции Олеся Гугович.

По словам сотрудников зверинца, точный возраст медведицы неизвестен, поскольку ее забрали в зоопарк, когда она уже стала матерью. К людям Амдерма попала в 1989 году, когда вместе с потомством начала бродить у воинского поселка, расположенного за Полярным кругом. После отлова медвежью семью разместили в разных зоопарках.

В Пермь медведицу привезли в 1997-м. За 20 лет она родила шестерых медвежат, сейчас они живут в зоопарках не только в России, но и в Японии.

"Несмотря на свой возраст, Амдерма была довольно активной. Лишь в последние недели спряталась в своем вольере и уже не появлялась на публике, а перед смертью отказалась от еды", — отмечает Гугович.

Сейчас в пермском зоопарке осталась пара белых медведей — Сэрику и Милка. Работники надеются, что к концу года животные принесут новое потомство.