МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в связи с простудой старается минимизировать свое появление в публичных местах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в среду Путин работает в Ново-Огарево, где у него запланирован ряд встреч, а также международный телефонный разговор. Песков напомнил, что глава государства, в частности, встретится с участниками Всероссийского форума "Наставник", которые приедут к нему в гости.

"Действительно, раньше планировалось, что президент приедет на ВДНХ. Но, вы знаете, что в связи с простудой сейчас он старается минимизировать пока вот в эти дни появление в публичных местах. И поэтому некоторые участники этого форума приедут к нему в гости в Ново-Огарево, и он с ними пообщается", — рассказал Песков журналистам.