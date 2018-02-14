Уральский ЗАГС назвал самые необычные имена для новорожденных в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Одиссей и Антилопа родились в Свердловской области в 2017 году, среди других необычных имен — Космос, Велес и Осень, сообщила в среду на пресс-конференции заместитель начальника управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова.
"Редкие имена, дававшиеся детям: мужские – Аполлон, Амур, Велес, Данко, Одиссей, Космос, Ермак, Рагнар… Женские – Антилопа, Версалия, Забава, Кассандра, Осень, Орхидея, Славяна", — уточнила Никонова.
По ее словам, в числе самых популярных имен – Артем, Михаил, Александр и Иван для мальчиков, и Софья, Виктория, Варвара и Екатерина для девочек.