Производитель опроверг проблемы с безопасностью у Sukhoi Superjet

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. У лайнера Sukhoi Superjet 100 нет проблем, аналогичных тем, что выявлены у разбившегося Ан-148, заявили в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого".

Катастрофа и неполадки

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля, через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По данным МАК, крушение лайнера могло произойти из-за получения неверных данных о скорости полета вследствие обледенения приемников полного давления.

Как написала газета "Коммерсант" со ссылкой на телеграмму Росавиации, на похожие проблемы у самолетов SSJ-100 жаловались пилоты "Аэрофлота". За два дня сильных снегопадов в Москве — 4 и 5 февраля — на этих лайнерах обнаружили семь таких неполадок. Экипажи отмечали расхождение показаний скорости у командира и второго пилота. Инциденты происходили при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром.

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Sukhoi Superjet надежны

В "Гражданских самолетах Сухого" отметили, что все инциденты происходили в условиях сложнейшей метеообстановки, а при подозрении на обледенение датчиков скорости срабатывал соответствующий индикатор.

"Система не позволяла самолету подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет — безопасность пассажиров. То есть системы предупреждения самолета SSJ-100 сработали в штатном режиме", — подчеркнули в компании.

В ГСС добавили, что обогрев датчиков на SSJ-100 включается автоматически при запуске одного из двигателей. Поэтому ситуация с полной потерей индикации скорости на долгое время невозможна конструктивно.

В ходе сертификационных испытаний доказано, что системы SSJ-100 уверенно справляются с обледенением, это подтвердили эксперты Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета и EASA, заключили в компании.