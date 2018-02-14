Производитель опроверг проблемы с безопасностью у Sukhoi Superjet

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. У лайнера Sukhoi Superjet 100 нет проблем, аналогичных тем, что выявлены у разбившегося Ан-148, заявили в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого".
Катастрофа и неполадки
Как написала газета "Коммерсант" со ссылкой на телеграмму Росавиации, на похожие проблемы у самолетов SSJ-100 жаловались пилоты "Аэрофлота". За два дня сильных снегопадов в Москве — 4 и 5 февраля — на этих лайнерах обнаружили семь таких неполадок. Экипажи отмечали расхождение показаний скорости у командира и второго пилота. Инциденты происходили при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром.
Sukhoi Superjet надежны
"Система не позволяла самолету подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет — безопасность пассажиров. То есть системы предупреждения самолета SSJ-100 сработали в штатном режиме", — подчеркнули в компании.
В ГСС добавили, что обогрев датчиков на SSJ-100 включается автоматически при запуске одного из двигателей. Поэтому ситуация с полной потерей индикации скорости на долгое время невозможна конструктивно.
В ходе сертификационных испытаний доказано, что системы SSJ-100 уверенно справляются с обледенением, это подтвердили эксперты Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета и EASA, заключили в компании.