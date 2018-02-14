МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении до 2020 года садоводческих, огороднических и дачных товариществ от уплаты госпошлины при получении лицензии за право пользования недрами для добычи подземных вод в бытовых целях.

Действующее законодательство предоставляет право осуществлять добычу подземных вод без получения лицензии некоммерческим организациям, созданным для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства только до 1 января 2020 года. При этом Налоговым кодексом сейчас установлена пошлина 7,5 тысячи рублей за получение такой лицензии.

В целях стимулирования к получению соответствующих лицензий законопроектом предлагается освободить соответствующие некоммерческие организации от пошлины за получение лицензии, если они обратятся за ней до 1 января 2020 года.

Член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник напомнил РИА Новости, что эта законодательная инициатива была подготовлена во исполнение поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по итогам встречи с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств, состоявшейся 22 августа 2016 года в рамках рабочей поездки в Курскую область. На ней отмечалось, что у многих крупных товариществ есть артезианские скважины, где хорошая вода, которые, однако, не оформлены.

"В связи с этим впоследствии законодательно было закреплено освобождение таких товариществ от получения лицензии за право пользования недрами для добычи подземных вод. Данная льгота прекратит свое действие с 2020 года, а тем из товариществ, которые обратятся до истечения установленного срока за соответствующей лицензией, платить госпошлину не придется. А, следовательно, и финансовая нагрузка на них снизится", — отметил депутат.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин еще при рассмотрении законопроекта в первом чтении пояснял, что в настоящее время в России зарегистрировано порядка 60 тысяч некоммерческих организаций, созданных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства. И если предположить, что все они обратятся до 1 января 2020 года за получением лицензии и пошлину не уплатят, то, по его словам, сумма такой неуплаченной пошлины составит порядка 450 миллионов рублей. Но это не выпадающие доходы бюджета, поскольку данные организации до 1 января 2020 года не обязаны иметь лицензию, а, следовательно, они не должны платить пошлину, резюмировал замминистра.