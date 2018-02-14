Госдума повторно приняла закон о запрете контактной притравки собак

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Госдума приняла закон о запрете контактной притравки собак в редакции согласительной комиссии нижней и верхней палат парламента.

Комиссия, созданная после отклонения закона Советом Федерации, завершила работу на прошлой неделе. Парламентарии договорились о полном запрете контактной притравки собак.

Суть закона

Законопроект разработала группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Госдума приняла закон еще в декабре прошлого года, однако тогда Совет Федерации его отклонил. Сенаторы сочли, что запрет на прямой контакт с животными навредит охотничьей отрасли. После этого была создана комиссия для преодоления разногласий по документу.

Теперь на "испытательно-тренировочных станциях" возможна только бесконтактная подготовка собак. Участников дрессировки должны разделять ограждения, которые защитят от травм как охотничьих собак, так и диких животных.

Законопроект запрещает тренировать собак, не отнесенных к охотничьим породам, а также четко определяет круг организаций, которые могут предоставлять такие услуги.