Госдума повторно приняла закон о запрете контактной притравки собак

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Госдума приняла закон о запрете контактной притравки собак в редакции согласительной комиссии нижней и верхней палат парламента.
Комиссия, созданная после отклонения закона Советом Федерации, завершила работу на прошлой неделе. Парламентарии договорились о полном запрете контактной притравки собак.
Суть закона
Теперь на "испытательно-тренировочных станциях" возможна только бесконтактная подготовка собак. Участников дрессировки должны разделять ограждения, которые защитят от травм как охотничьих собак, так и диких животных.
Законопроект запрещает тренировать собак, не отнесенных к охотничьим породам, а также четко определяет круг организаций, которые могут предоставлять такие услуги.