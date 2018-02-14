Авиакомпания "Якутия" не фиксировала проблем в эксплуатации SSJ-100

ХАБАРОВСК, 14 фев — РИА Новости. Авиакомпания "Якутия", которая эксплуатирует самолеты Sukhoi Superjet 100, не отмечала проблем с эксплуатацией авиалайнера, о которых сообщалось в СМИ со ссылкой на Росавиацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на телеграмму Росавиации написала, что неполадки, названные в качестве вероятной причины катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье, наблюдаются и у лайнеров Sukhoi Superjet 100. Телеграмма была разослана руководству авиакомпаний, операторам аэродромов и территориальным органам.

"Неполадок или каких-то проблем с эксплуатацией "Суперджета" у нас не было. На сегодняшний день писем от Росавиации к нам не поступало", — сказал представитель компании.

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Согласно информации на сайте "Якутии", в парке самолетов авиакомпании три Sukhoi Superjet 100.

Межгосударственный авиационный комитет в минувший вторник сообщил, что авиакатастрофа Ан-148 "Саратовских авиалиний" могла произойти из-за неверных данных о скорости полета, вызванных обледенением приемников полного давления. Из телеграммы Росавиации, разосланной 12 февраля, выяснилось, что похожие проблемы были выявлены у самолетов SSJ 100 "Аэрофлота" 4-5 февраля в Москве.

Экипажи отмечали расхождение показаний скорости у командира воздушного судна и второго пилота. Инциденты происходили при разбеге для взлета или на начальном этапе набора высоты. Во всех случаях экипажи прекращали взлет или возвращались на аэродром вылета. При этом Росавиация не имеет претензий к самолету Sukhoi Superjet 100, но требует обратить внимание на низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов.