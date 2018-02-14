МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Индекс счастья в России по итогам 2017 года составил 50 процентных пунктов, впервые за многие годы превысив общемировой уровень, говорится в исследовании Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В ноябре-декабре 2017 года Gallup провела ежегодный опрос "Конец года" среди людей из разных стран, который посвящен итогам уходящего года. В рамках проекта было опрошено почти 54 тысячи человек в 55 странах мира. В частности, людям задавался вопрос о личном счастье. Опрос в России проводил холдинг "Ромир", в рамках исследования было опрошено 1,5 тысячи респондентов по национальной репрезентативной выборке.

"Отвечая на вопрос "Насколько счастливым или несчастным человеком вы себя ощущаете в связи с событиями в вашей личной жизни?" более половины респондентов (59%) во всем мире ответили, что чувствуют себя счастливыми. Несчастным себя назвал каждый десятый опрошенный (11%)", — говорится в исследовании.

Чуть больше четверти участников опроса (28%) сказали, что не ощущают себя ни счастливыми, ни несчастными. В результате мировой индекс счастья — он вычисляется как разница между положительными и отрицательными ответами — составил 48 процентных пунктов.

По сравнению с 2016 годом, отмечает Gallup, оценки прошлого года оказались менее позитивными. "Тогда более двух третей (68%) землян называли себя счастливыми, а несчастных насчитывалось 9%. То есть индекс счастья в 2016 году равнялся 59 процентным пунктам", — указывается в релизе.

Российское счастье



В то же время россияне за год не слишком изменили свое представление о счастье. Доля счастливых жителей страны составила 55%, снизившись по сравнению с 2016 годом на один процентный пункт. Доля респондентов, которые назвали себя несчастными, не изменилась — она составила 5%.

Число же россиян, которые не испытывают ни особого счастья, ни несчастья увеличилось по сравнению с показателем 2016 года на 1 процентный пункт и достигла 34%. "Таким образом, впервые за многие годы индекс счастья в России превысил общемировой уровень на 2 процентных пункта и составил 50 процентных пунктов", — говорится в исследовании.

"Несмотря на часто обсуждаемую уникальность или особенность россиян, индекс счастья, как и многие другие, показывает, что россияне — скорее среднестатистические земляне. Более того, на протяжении трех лет индекс счастья достиг полной стабильности", — отметил вице-президент Gallup International Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.

Так, в 2016 году индекс счастья россиян составлял 51 процентный пункт, годом ранее – 50 процентных пунктов. В 2014 году показатель составил 59 процентных пунктов после весьма низкого показателя в 24 процентных пунктов в 2013 году. Мировой индекс счастья в 2016 году составлял 59 процентных пунктов, в 2015 году – 56 процентных пунктов, в 2014 году – 64 процентных пункта, в 2013 году – 48 процентных пунктов.

Кому в мире жить хорошо, а кому — не очень?

По итогам опроса был также составлен список самых счастливых и самых несчастливых стран мира. Верхнюю строчку в рейтинге наиболее счастливых государств занимает Фиджи с индексом счастья в 92 процентных пункта, за этой республикой — Колумбия (87 процентных пунктов), на третьем месте — Филиппины (84 процентных пункта).

"Здесь также традиционно присутствуют азиатские страны (Вьетнам, Папуа Новая Гвинея, Индонезия, Индия) и латиноамериканские (Мексика, Аргентина, Эквадор, Перу). Неожиданно, что среди наиболее счастливых стран мира на седьмом месте оказался Казахстан с индексом счастья 74 процентных пункта и на 11 месте — Нидерланды показателем в 64 процентных пункта", — добавляет Gallup.

Среди стран, жители которых чувствуют себя хуже всего, первые места заняли Иран (индекс счастья здесь — 5 процентных пунктов) и Ирак (7 процентных пунктов). В исследовании указывается, что Иран ухудшил свои позиции по сравнению с 2016 годом.

"Тройку аутсайдеров в вопросе счастья с ними разделила Украина (8 процентных пунктов – ред.). Греция и Гонконг тоже уже не первых год демонстрируют низкий уровень счастья своих граждан, при этом ситуация в Гонконге продолжает ухудшаться. Удивительно, что в стан наиболее несчастливых стран попала Бразилия, где еще год назад ситуация с личным счастьем обстояла в два раза лучше", — говорится в релизе.

Вице-президент Gallup International отметил, что анализ мирового индекса счастья указывает на отсутствие его прямой зависимости от дохода и общего благосостояния – это больше ощущения развития и справедливости.

"Поэтому мы наблюдаем, что наиболее счастливые люди живут, в том числе, и в небогатых странах, где валовый внутренний доход на душу населения не превышает десяти тысяч долларов. И наоборот, среди аутсайдеров рейтинга, стран, испытывающих реальные потрясения, есть вполне материально благополучные, где население испытывает стойкую социальную депрессию", — добавил Милехин.