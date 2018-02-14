Исследование: россияне берут все меньше займов на подарки ко Дню влюбленных

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россияне стали более сдержанно брать займы на подарки к 14 февраля, сказывается снижение интереса населения к этому празднику — не более 20% россиян собираются отмечать День всех влюбленных, говорится в исследовании компании "Домашние деньги".
"Тенденция по сокращению доли займов на подарки к 14 февраля продолжается уже четвертый год подряд. В 2018 году число желающих оформить заем на подарок значительно снизилось – 3% опрошенных (в 2017 году – 4%, в 2016 – 5%, в 2015 – 15%). Аналитики компании связывают такую тенденцию с общей экономической ситуацией, а также со снижением интереса россиян в принципе к данному празднику — не более 20% россиян собираются отмечать День всех влюбленных", — говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Другой причиной спада спроса на займы на подарки к 14 февраля аналитики называют повышение уровня финансовой грамотности и социальной ответственности россиян. "Клиенты склонны оформлять микрозаймы лишь на самое необходимое, значительно снижая сумму на подарок, ограничиваясь небольшим презентом", — поясняют авторы исследования.
Подарки от влюбленных
"Основу заемщиков, готовых оформить заем к Дню святого Валентина, составляют мужчины (60%). В качестве цели займа большинство клиентов мужского пола указали романтическое свидание. Среди подарков также лидируют ювелирные украшения, парфюмерия и косметика. Самый необычный подарок, на который планируется оформить микрозайм, – свадебное платье. Самым необычным подарком для мужчин стала совместная поездка на рыбалку", — рассказали аналитики компании "Домашние деньги".
Отмечают большой спрос на займы к 14 февраля у мужчин и в компании Eqvanta. "Чаще всего займы к 14 февраля получают мужчины (67%), в возрасте от 18 до 35 лет (42%). Каждый десятый заемщик целью получения займа указывает покупку подарков и организацию праздника. Среди необычных целей 2018 года можно отметить желание клиентов отправить жену в отпуск и оплатить абонемент в бассейн", — рассказал операционный директор компании Андрей Клейменов.