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Общество

Исследование: россияне берут все меньше займов на подарки ко Дню влюбленных

03:5014.02.2018
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПокупатели выбирают сувениры к Дню святого Валентина в торговом центре во ВладивостокеПокупатели выбирают сувениры к Дню святого Валентина в торговом центре во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россияне стали более сдержанно брать займы на подарки к 14 февраля, сказывается снижение интереса населения к этому празднику — не более 20% россиян собираются отмечать День всех влюбленных, говорится в исследовании компании "Домашние деньги".

День Святого Валентина во Владивостоке
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
День святого Валентина

"Тенденция по сокращению доли займов на подарки к 14 февраля продолжается уже четвертый год подряд. В 2018 году число желающих оформить заем на подарок значительно снизилось – 3% опрошенных (в 2017 году – 4%, в 2016 – 5%, в 2015 – 15%). Аналитики компании связывают такую тенденцию с общей экономической ситуацией, а также со снижением интереса россиян в принципе к данному празднику — не более 20% россиян собираются отмечать День всех влюбленных", — говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Другой причиной спада спроса на займы на подарки к 14 февраля аналитики называют повышение уровня финансовой грамотности и социальной ответственности россиян. "Клиенты склонны оформлять микрозаймы лишь на самое необходимое, значительно снижая сумму на подарок, ограничиваясь небольшим презентом", — поясняют авторы исследования.

Подарки от влюбленных

Улица Новый Арбат в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Москве на Новом Арбате фасады домов украсит огромное сердце
По данным опрошенных РИА Новости микрофинансовых организаций, основными их клиентами ко Дню влюбленных являются мужчины, а самым популярным подарком — романтическое свидание.

"Основу заемщиков, готовых оформить заем к Дню святого Валентина, составляют мужчины (60%). В качестве цели займа большинство клиентов мужского пола указали романтическое свидание. Среди подарков также лидируют ювелирные украшения, парфюмерия и косметика. Самый необычный подарок, на который планируется оформить микрозайм, – свадебное платье. Самым необычным подарком для мужчин стала совместная поездка на рыбалку", — рассказали аналитики компании "Домашние деньги".

Свадьба. Архивное фото
© Fotolia / Sondem
В Москве более 320 пар сыграют свадьбы в День всех влюбленных
"По данным опроса клиентов, 64% женщин, которые будут делать подарки, решили взять для этого заем. Среди мужчин таких немного больше – 68%. Всего о таком желании рассказали 65% опрошенных. Из тех клиентов МФО, которые что-то будут дарить, большинство выбирают парфюмерию и косметику – причем это касается и мужчин, и женщин. Самыми необычными целями были прыжок с парашютом и альбом истории любви", — сообщила управляющий директор сервиса "Е заем" Светлана Гайдукова.

Отмечают большой спрос на займы к 14 февраля у мужчин и в компании Eqvanta. "Чаще всего займы к 14 февраля получают мужчины (67%), в возрасте от 18 до 35 лет (42%). Каждый десятый заемщик целью получения займа указывает покупку подарков и организацию праздника. Среди необычных целей 2018 года можно отметить желание клиентов отправить жену в отпуск и оплатить абонемент в бассейн", — рассказал операционный директор компании Андрей Клейменов.

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